En torno a un 10 % de la juventud japonesa afirma haber sido víctima de manoseos en trenes y otros espacios públicos, según una encuesta gubernamental publicada este jueves, que señala que el 80 % de los casos no son denunciados.

La encuesta fue realizada en línea el pasado febrero por la Oficina del Gabinete con una muestra de 36.000 personas de entre 16 y 29 años, de las que 3.804, o el 10,5 %, dijo haber sido objeto de manoseos o haber experimentado otros actos indecentes en espacios públicos, según las cifras recogidas por la cadena pública NHK. De las víctimas, un 42,2 % dijo haber sido manoseado una vez, un 27,3 % dos veces, un 23,4 % entre tres y cinco veces, un 3,6 % entre seis y diez veces, y un 3,4 % once veces o más.

El 34,5 % de los afectados señaló que los incidentes se produjeron entre las 6 y las 9 de la mañana, y la mayoría, un 62,8 %, dijo que los manoseos tuvieron lugar en trenes. En el 80 % de los casos las víctimas optaron por no denunciar ante la policía ni otras autoridades, alegando en alrededor del 40 % de los casos que no querían causar problemas, mientras que el mismo porcentaje alegó que no creía que fuera necesario hacerlo.

La encuesta fue realizada en un intento del Gobierno japonés por evaluar la situación real de este problema y proponer medidas efectivas para abordarlo. La Oficina del Gabinete señaló que, si bien, cualquiera puede ser víctima de este tipo de acoso sexual, muchos no son conscientes de que los manoseos son un delito grave y planea reforzar sus servicios de consulta para víctimas.