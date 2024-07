Los responsables de la campaña del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmaron este miércoles que las informaciones sobre su posible retirada son «falsas» y que el mandatario está decidido a continuar su carrera para la reelección y a vencer al exmandatario Donald Trump en las elecciones de noviembre. Fuentes de la campaña dijeron a EFE que es «falso» que Biden haya dicho en privado a un aliado clave de su círculo cercano que tal vez no pueda salvar su candidatura, como informó el diario The New York Times. La cadena CNN añadió posteriormente que Biden reconoció en privado a un aliado que los próximos días son críticos.

El democráta Biden, explicaron las citadas fuentes, va a continuar con su campaña para la reelección porque ve de manera clara que existe un camino para vencer al republicano Trump, a quien ya derrotó en las elecciones de 2020. Según esas fuentes, el presidente ya ha tenido varias conversaciones este miércoles por la mañana para intentar aplacar las críticas que han surgido tras el debate del 27 de junio contra Trump, en el que el mandatario tenía la voz más áspera y ronca que de costumbre por un resfriado y tuvo dificultades para concluir algunas frases. En concreto, Biden conversó hoy por teléfono con el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y con el líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Hakeem Jeffries. También habló con el senador por Delaware Chris Coons, que es uno de sus aliados más cercanos, detallaron esas fuentes. Según la agenda oficial de la Casa Blanca, Biden tiene previsto almorzar con la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, y reunirse a puerta cerrada con los gobernadores demócratas. Hasta ahora, Biden no ha dado ninguna señal de que quiera retirarse de la carrera por la Casa Blanca e influyentes figuras del Partido Demócrata, como el expresidente Barack Obama (2009-2017), han cerrado filas en torno a él.