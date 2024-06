Igor Iezzi, diputado de la Liga italiana liderada por Matteo Salvini, ha golpeado repetidamente en la cabeza este miércoles al diputado Leonardo Donno, del Movimiento 5 Estrellas (M5S), durante una sesión en la Cámara de Diputados a propósito de la ley de autonomía diferenciada para las regiones. El ataque se ha producido cuando Donno intentaba entregar una bandera italiana al ministro de Asuntos Regionales y Autonómicos, Roberto Calderoli, en clara disconformidad con la ley, según ha recogido el diario 'La Repubblica'.

Tras ello, varios diputados de Liga y, según denuncia M5S, de Hermanos de Italia, se han echado encima de Donno, que ha tenido que ser sacado de la Cámara en silla de ruedas después de que cayera al suelo por las patadas y los puñetazos. «El ataque ocurrido en la Cámara contra Leonardo Donno es un hecho gravísimo y vergonzoso. Nuestro diputado sólo quería entregar una bandera italiana al ministro Calderoli, cuando fue atacado por parlamentarios de la mayoría, entre ellos el miembro de la Liga Iezzi, recibiendo puñetazos y terminando en el suelo», ha señalado el partido en un comunicado.

Siamo arrivati alle violenze dai banchi della maggioranza Meloni. Hanno aggredito il nostro Leonardo Donno perché ha portato il tricolore al Ministro Calderoli, perché diciamo no alla secessione dell'Italia firmata Meloni, Salvini e Tajani. È uscito in barella dalla Camera dei… pic.twitter.com/4OkYB9gP8D — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 12, 2024

El ex primer ministro italiano Giuseppe Conte, líder de M5S, ha condenado el ataque en la red social X. «Atacaron a nuestro Leonardo Donno porque llevó la tricolor al ministro Calderoli, porque decimos no a la secesión de Italia firmada por Meloni, Salvini y Tajani», ha subrayado. Tras el ataque, Iezzi se ha defendido. «Traté de darle un puñetazo, pero no le llegué a dar. Donno intentó atacar a Calderoli y yo reaccioné», ha señalado, agregando que «no hubo violencia física», según ha recogido la agencia de noticias AdnKronos.

Pero no es la única trifulca que se ha producido durante la sesión. El presidente de la Cámara, Lorenzo Fontana, ha expulsado al diputado de la Liga de Calabria, Domenico Furgiuele, después de que realizase un signo con los brazos contra la bancada de la oposición que representaba a la Decima Flottiglia MAS, una unidad de la Marina creada durante el régimen fascista.