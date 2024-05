El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, alertó este lunes de que «no hay ningún lugar seguro en Gaza», después de que la víspera decenas de personas murieran en un ataque contra un campamento para desplazados cerca de uno de sus almacenes.

«No puedo hacer comentarios sobre este asunto, porque no nos hemos comunicado correctamente con nuestros equipos sobre el terreno. He visto fotografías aterradoras e inquietantes, y creo que está completamente claro que no hay ningún lugar seguro en Gaza», dijo en Beirut, según un comunicado del Gobierno libanés. Lazzarini, de visita en el Líbano, recordó tras reunirse con el primer ministro libanés, Najib Mikati, que en el enclave palestino hay un «gran número de personas desplazadas» a las que se les ha pedido «repetidamente» que se marchen, después de ya haberse visto desplazadas de otros lugares.

El bombardeo del domingo se produjo en un campo de desplazados próximo a un almacén de la UNRWA en el barrio de Tal al Sultan, en Rafah, y desde entonces la agencia de las Naciones Unidas no ha podido establecer contacto con sus trabajadores para confirmar su ubicación o asegurarse de su bienestar.

La zona estaba considerada como una «zona segura», ya que el Ejército israelí aún no había ordenado evacuarla en el marco de la operación militar que lleva a cabo en Rafah desde el pasado 6 de mayo, y por la que sí ha llamado a vaciar áreas del este y centro de la ciudad. «Lo que es necesario es un alto el fuego para que podamos incrementar la ayuda en la Franja de Gaza. Este es un problema real hoy, y también demandamos la liberación de los prisioneros y rehenes», zanjó el comisionado, según la nota.