Kosovo ha sido aceptado este lunes como miembro asociado de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, un organismo separado de la Alianza, en el que desde 2014 era observador. «La OTAN es el destino de Kosovo, y esta medida garantizará que se escuche la voz del pueblo más pro-OTAN del planeta», dijo en la red social X la presidenta kosovar, Vjosa Osmani.

Driton Hyseni, cabeza de la delegación kosovar en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que clausura hoy en Sofía una reunión, dijo que este reconocimiento llega tras varios años de excelente cooperación entre la Asamblea de la República de Kosovo y la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

La Asamblea Parlamentaria de la OTAN está institucionalmente separada de la OTAN, pero sirve como un vínculo importante entre la OTAN y los parlamentos de los países miembros, y los de otras naciones e instituciones. Después de que Rusia lanzara su agresión contra Ucrania en febrero de 2022, las autoridades de Kosovo, que se separó unilateralmente de Serbia en 2008, solicitaron entrar rápidamente en la OTAN.

La presidenta del Parlamento de Serbia, Ana Brnabic, instó a los miembros de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN a no conceder el estatus de asociado a Kosovo, argumentando que eso representaría un premio para las autoridades de Pristina en sus intentos de obstruir el diálogo mediado por la UE, según aseguró. Serbia no reconoce la independencia de Kosovo y considera que no puede ser admitido en foros internacionales.