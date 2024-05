El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha insistido este viernes que no acepta la existencia del muelle provisional de ayuda instalado por Estados Unidos en la Franja de Gaza al entenderlo como una avanzadilla de una posible intervención extranjera en el enclave e insistido en la reapertura inmediata de los pasos por tierra a Gaza para reanudar e incrementar la asistencia.

«Tanto nosotros como el resto de las facciones de la resistencia palestina afirmamos el derecho de nuestro pueblo a recibir toda la ayuda que necesita a la luz de la catástrofe humanitaria creada por la ocupación en su brutal agresión contra la Franja de Gaza», hace saber Hamás en un comunicado recogido por el diario 'Filastin', próximo al movimiento islamista. Hamás también ha estimado que «ninguna ruta marítima representa una alternativa a la apertura de todos los cruces terrestres bajo supervisión palestina».

Reino Unido anunció este viernes el envío de un primer cargamento de ayuda humanitaria para la Franja de Gaza a través del muelle flotante instalado por Estados Unidos como parte de una iniciativa internacional, con Emiratos Árabes Unidos, formado por 8.400 'kits' que incluyen plásticos para montar refugios temporales. Londres, que ha contribuido con 9,7 millones de libras esterlinas a la iniciativa (11,3 millones de euros), enviará «en las próximas semanas» 2.000 'kits' adicionales, 900 tiendas de campaña, cinco carretillas elevadoras y 9.200 'kits' de higiene personal.

La Unión Europea también ha anunciado este viernes que está movilizando alimentos para suministrar a la Franja de Gaza través del muelle flotante, una vez Estados Unidos ha aseguró este jueves que ya estaba lista la infraestructura provisional en una playa en Gaza que servirá para facilitar la entrega de ayuda humanitaria al enclave. En este sentido, la Comisión Europea ha señalado el envío de un cargamento de ayuda de Chipre a Gaza y que, mediante el Mecanismo de Protección Civil de la UE, Rumanía moviliza en este suministro más de 88.000 latas de alimentos para los palestinos necesitados.

En las últimas horas, el Ejército de Israel ha anunciado la muerte de un alto cargo de las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tras un ataque en el valle de la Bekaa, en el este de Líbano. A pesar de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han identificado al individuo, Sharabil Ali al Said, como miembro del partido islamista libanés Yama Islamiya, rama de la organización Hermanos Musulmanes en el país, el brazo armado de Hamás ha «llorado» la muerte de Al Said, a quien considera uno de sus líderes, según un comunicado compartido por el diario palestino 'Filastín'.

Las FDI han lanzado un ataque aéreo contra un vehículo en el que viajaba Al Said, al que culpan de colaborar con Hamás, mientras circulaba por una carretera de la zona, según han informado en su cuenta de la red social X. Aunque no se ha referido a Al Said, Yama Islamiya ha asegurado en su página web que el líder de su buró político, Ali Abu Yassin, «se encuentra bien y trabajando como de costumbre», desmintiendo informaciones sobre su muerte en el bombardeo israelí. Poco antes, el Ejército de Israel también ha confirmado una serie de ataques contra posiciones «terroristas» en el sur del Líbano en respuesta a un lanzamiento de cohetes del partido-milicia chií libanés Hezbolá contra los ocupados Altos del Golán.