La Unión Europea reafirmo este viernes, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOBIT, en sus siglas en inglés), su compromiso «con una Europa donde todos sean libres de amar y vivir sin miedo».

«Reafirmamos nuestro compromiso con una Europa donde todos sean libres de amar y vivir sin miedo. Donde puedes simplemente ser tú mismo. Hoy y todos los días, estoy orgullosa de apoyar a la comunidad LGBTIQ+», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la red social X. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, añadió en la misma plataforma: «Europa defiende la libertad. Libertad para vivir como desees vivir. Libertad para ser quien deseas ser. Libertad para amar a quien deseas amar. No más discriminación. No más odio. No más prejuicios».

«¡Estamos unidos y garantizamos que nadie se quede atrás porque el amor no conoce fronteras!», subrayó por su parte el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Está previsto que los Estados miembros de la UE firmen este mediodía una declaración a favor del avance continuo de los derechos humanos de las personas LGBTIQ en Europa.

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, urgió la víspera a todos los gobiernos a derogar la legislación discriminatoria y la aplicación de medidas para combatir la violencia contra las personas LGTBI. En un comunicado en nombre de la Unión Europea, el jefe de la diplomacia comunitaria denunció que las personas LGTBI «siguen siendo objetivo de violencia, discriminación y estigmatización», en un momento de «preocupantes retrocesos y retracciones a escala mundial».

Además, animó a tomar medidas para eliminar los obstáculos y «sesgos estructurales» que limitan la participación de las personas LGTBIQ+ en los procesos políticos y de toma de decisiones. Según el estudio 'La igualdad de las personas LGBTIQ ante una encrucijada: avances y retos', publicado esta semana por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la UE, cada vez más personas del colectivo son abiertas sobre quiénes son pero, al mismo tiempo, enfrentan más violencia, acoso e intimidación que antes.

El informe, realizado a más de 100.000 personas de los 27 países comunitarios, más Albania, Macedonia del Norte y Serbia, destaca que más de una de cada tres personas enfrenta discriminación en su vida diaria, una pequeña disminución respecto al dos de cada cinco en 2019, pero afirma que la discriminación sigue siendo invisible puesto que solo uno de cada diez denuncia los incidentes.