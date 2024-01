Un tribunal especial de Pakistán condenó este martes a diez años de prisión al ex primer ministro y principal líder opositor Imran Khan y a uno de sus principales colaboradores y excanciller, Mahmood Qureshi, por la revelación de conversaciones privadas consideradas secreto de Estado. «El ex primer ministro Imran Khan y el ex ministro de Asuntos Exteriores Shah Mehmood Qureshi han sido condenados a 10 años cada uno en un caso falso sin acceso a los medios ni al público», dijo en un comunicado el portavoz del partido del líder opositor, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), Ahmed Janjua.

El portavoz agregó que el equipo legal de Khan impugnará esta decisión y esperan que se suspenda esta sentencia debido a fallos procesales, ya que el Tribunal Superior de Islamabad suspendió el juicio en dos ocasiones, además permitió el acceso a los medios, sin embargo, «se le negó el acceso al equipo legal, y la decisión se tomó de forma apresurada». Khan fue condenado a tres años de prisión el pasado 5 de agosto por no declarar el dinero obtenido por la venta de obsequios que recibió durante su mandato, entre 2018 y 2022, conocido como el caso Toshakhana. Sin embargo, el Tribunal Superior de Islamabad suspendió la sentencia a finales de agosto, aunque fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por la Comisión Electoral de Pakistán. Un tribunal especial comenzó el 2 de diciembre el juicio en prisión y abierto al público contra ambos políticos opositores, acusados de haber difundido correspondencia entre la embajada de Pakistán en EE.UU. y las autoridades de Washington. Khan dijo a principios de 2022 que tenia en su poder un cable diplomático que probaría una conspiración para derrocarlo del poder, por haber asumido una postura neutral en la guerra en Ucrania. La antigua estrella del críquet fue destituido por una moción de censura en abril de 2022. El ex primer ministro se encuentra actualmente detenido y cuenta con más de un centenar de causas pendientes en diferentes tribunales del país. La sentencia se produce a casi una semana de celebrarse las elecciones generales en el país, en las que Khan no puede participar tras la orden de inhabilitación del tribunal, pese a tener un amplio respaldo popular. El ex primer ministro ha denunciado que las autoridades paquistaníes tienen como objetivo mantenerlo fuera de la carrera electoral.