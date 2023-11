Mujeres y los niños israelíes, a su regreso del cautiverio de Hamás en Gaza, dicen haber sido golpeados y amenazados de muerte, trasladados de un lugar a otro y obligados a conversar entre susurros durante semanas, dicen sus familias. La mayoría de los rehenes liberados durante una tregua de seis días han sido trasladados de urgencia a hospitales, en un país que aún se recupera de la conmoción de su secuestro durante un ataque de Hamás el 7 de octubre en el que Israel sostiene que murieron 1.200 personas.

Danny Brom, director de METIV, el Centro de Psicotrauma de Israel, dijo que algunos necesitarán tratamiento médico pero otros no. Muchos necesitarán hablar, y «la principal cuestión que es necesario restablecer es la sensación de control», afirmó. «Las personas que pasan por cosas horribles no están enfermas», dijo Brom. «Necesitan afrontarlo, necesitan espacio, tiempo y un ambiente cálido para poder hacerlo, pero no necesariamente en un entorno médico», explicó.

Desde que comenzó la última ronda de liberaciones el viernes, en la que Israel excarceló a cambio a algunos palestinos, los rehenes liberados se han mantenido alejados de los medios. Sus historias han salido a la luz a través del filtro de miembros de la familia, sin verificación independiente, ofreciendo un indicio de su terrible experiencia. La mayoría de los 240 rehenes que Israel dice que fueron capturados el 7 de octubre todavía están en cautiverio.

Deborah Cohen dijo a la cadena de televisión francesa BFM que le habían dicho que su sobrino de 12 años, Eitan Yahalomi, y otras personas fueron golpeados por residentes de Gaza a su llegada al enclave después del ataque de Hamás. Dijo que sus captores le hicieron ver imágenes de la violencia del grupo militante. «Cada vez que un niño lloraba, lo amenazaban con un arma para que se callara. Una vez que llegaron a Gaza, todos los civiles, todos los golpeaban... Estamos hablando de un niño de 12 años», dijo.

Hamás describe el trato a los rehenes como humano y dice que los ha tratado de acuerdo con las enseñanzas islámicas para preservar sus vidas y su bienestar. Pero el grupo militante palestino dice que algunos rehenes murieron en ataques aéreos durante una ofensiva militar lanzada en respuesta al asalto del 7 de octubre y que ha matado a más de 15.000 personas, según funcionarios de salud palestinos en Gaza gobernada por Hamás.

HABLANDO EN SUSURROS

A las familias de dos niñas que permanecieron juntas les resultó difícil escuchar a sus hijos cuando regresaron a casa porque sólo hablaban entre susurros. «Tuve que acercar mi oído a su boca para oír. En cautiverio le dijeron que no hiciera ningún ruido. Puedes ver el terror en sus ojos», dijo Thomas Hand, padre de Emily Hand, de nueve años, a la cadena CNN. A su regreso, le dijeron que Narkis, la ex esposa de Hand que había ayudado a cuidar a Emily, había sido asesinada el 7 de octubre. «Anoche lloró hasta que se le puso la cara roja, no podía parar. No quería ningún consuelo, supongo que se olvidó de cómo consolarse. Se metió bajo las sábanas, se cubrió y lloró en silencio», dijo.

Yair Rotem dijo que su sobrina Hila Rotem Shoshani, de 13 años, estaba detenida con Emily Hand y que ahora también hablaba en susurros. Habló de abrazar a su madre Raaya, todavía en Gaza, quien lloró cuando le quitaron a las niñas antes de su regreso a Israel.

Merav Mor Raviv dijo que los captores de su prima Keren Munder, Ohad, el hijo de nueve años de Keren y su madre Ruth, hablaban hebreo y en ocasiones se pasaban un dedo por la garganta como para advertirles de la muerte si no hacían lo que se les pedía. Le dijo al Canal 12 de Israel que fueron trasladados de un lugar a otro, tanto bajo tierra como en la superficie. Perdieron peso porque a veces la comida escaseaba y comieron principalmente arroz y pan de pita durante días.

Los funcionarios de los hospitales israelíes dicen que los rehenes padecían una mala salud nutricional y a muchos con enfermedades crónicas se les negó tratamiento médico, lo que les provocó graves problemas de salud. Elma Avraham , de 84 años, dada de alta el domingo, estaba «luchando por su vida», según el personal del hospital. «La retuvieron en condiciones terribles», dijo su hija Tali Amano. «Mi madre llegó horas antes de que la hubiéramos perdido».

PENSAMIENTOS DE SER REUNIDOS

Ahal Besorai dijo que su sobrina y su sobrino, Alma y Noam Or, de 13 y 16 años, y una mujer en su habitación habían compartido un diario, pero a los niños se les impidió tomarlo cuando sus captores se los llevaron. Le dijo a CNN que los niños pensaron que los estaban llevando al baño, pero los militantes «los esposaron, les vendaron los ojos (y) los subieron al automóvil que los llevó al lugar donde los entregaban a la Cruz Roja». «Intentaron ocultárselo a la señora que se quedó sola», dijo Besorai. Adva Adar dijo que su abuela Yaffa Adar, de 85 años, había demostrado fortaleza al contemplar constantemente la posibilidad de reunirse con su familia.

«Dijo que estaba pensando mucho en la familia y que eso la ayudó a sobrevivir y que podía escuchar las voces de los bisnietos llamándola y que eso le daba mucho poder», dijo la nieta a Reuters. Una madre israelí, Daniel Aloni, escribió para agradecer a las Brigadas armadas al-Qassam de Hamás antes de su liberación junto con su hija Emilia. Su historia se volvió viral en los medios árabes. Daniel les escribió para agradecerles por darle dulces y frutas a Emilia y tratar a su hija como a una reina. «Siempre estaré agradecida de que ella no se vaya de aquí con un trauma», escribió. «Si tan solo en este mundo pudiéramos ser realmente buenos amigos».