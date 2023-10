Gaza se encuentra este domingo a la espera del ataque de Israel. La última información es que el Ejército de Israel ha aplazado unos días su anunciada incursión en la Franja de Gaza debido condiciones meteorológicas adversas, ha informado a última hora del sábado 'The New York Times' citando a tres altos oficiales israelíes no identificados.

Actualiza Hace 13 minutos Sube a 2.329 cifra de muertos por ataques israelíes en Gaza, los más mortales en la franja El número de muertos por los bombardeos incesantes de Israel sobre Gaza ya alcanza los 2.329, superando el saldo total de la guerra de 2014 que duró casi dos meses y que era hasta ahora la más cruenta vivida en el enclave palestino. Los ataques indiscriminados israelíes han causado además 9.042 heridos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad gazatí, que ha tildado de «limpieza étnica» la campaña israelí desencadenada por el ataque sorpresa hace una semana del grupo islamista Hamás. Esa agresión dejó en Israel más de 1.300 muertos, la mayoría de ellos civiles. Hace 21 minutos Israel acusa a Hamás de bloquear la evacuación de civiles El Ejército de Israel ha acusado este domingo al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de bloquear la evacuación de civiles en el norte de Gaza y ha advertido de que pronto habrá «actividades militares significativas» en la zona. "Las FDI continúan operando sobre la Franja de Gaza y atacando distintos objetivos militares de Hamás. Hemos hecho un llamamiento a la población civil del norte de la Franja de Gaza para que evacuen el sur del río Gaza. Esto no es noticia, pero lo que sí es noticia es que Hamás ha emitido advertencias a sus civiles para que no evacuen«, ha afirmado el teniente coronel Jonathan Conricus en el parte diario publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel en la red social X, antes Twitter. Conricus ha asegurado que »cuando la gente no ha escuchado esas advertencias de Hamás, (el organismo) ha detenido a civiles y convoyes de civiles gazatíes que intentaban huir de la situación escuchando las advertencias" de las FDI. Hace 22 minutos Israel abre un nuevo corredor de salida del norte de Gaza hasta mediodía El Ejército israelí ha anunciado este sábado a la población del norte y del centro-norte de Gaza la apertura de un corredor de salida hacia el sur del enclave que permanecerán en vigor de 10.00 a 13.00 (entre las 09.00 y las 12.00, hora peninsular en España). El jefe de división de medios árabes de las Fuerzas de Defensa de Israel, el coronel Avichay Adraee, ha publicado en su cuenta de X, antes Twitter, que los residentes que todavía se encuentren en el norte de Gaza podrán recorrer la céntrica carretera de Saladino hasta Jan Yunis «sin peligro de bombardeos». Varios hospitales del enclave se han declarado imposibilitados para evacuar dado que no tienen capacidad para trasladar a sus pacientes.