Maya Villalobo Sinvany, una joven nacida en Sevilla de 19 años y con la doble nacionalidad española e israelí, es una de los dos españoles desaparecidos tras los ataques de Hamás sobre el sur de Israel el pasado sábado. A pesar de que todavía no hay noticias sobre su paradero, su círculo más cercano no pierde la esperanza. De hecho, según informa Informativos Telecinco, sus amigas han compartido imágenes suyas y de sus tatuajes en redes sociales para poder encontrarla lo antes posible.

La joven, tal y como confirman sus amigas en redes, lleva más de tres días desaparecida. Es una «soldado del sistema de observación de la base de Nahal-Oz, del batallón 414» -se encontraba haciendo el servicio militar, obligatorio para hombres y mujeres en el país hebreo-. «Cada pieza de información significa un mundo para nosotras. Ayudadnos a encontrar a nuestro ángel Maya y traerla a casa», han escrito en redes sociales.

En una de las publicaciones se han detallado los tatuajes de Maya -serían seis-. La propia joven publicó también imágenes de algunos de sus tatuajes en redes. Por su parte, los padres piden «respeto» ante la situación que atraviesan: su prioridad es prepararse para ayudar a Maya «de todas las formas posibles».

Maya Villalobo Sinvany es la joven española de 19 años desaparecida en Israel. Sus amigas han publicado fotos de ella y sus tatuajes para intentar averiguar algo.



Seguimos esperando que el Gobierno se pronuncie con algún mensaje, aunque sea solo por solidaridad. pic.twitter.com/aavAvPeFAa — Oh! Periodista! (@OhPeriodista) October 10, 2023

Sin novedades sobre los españoles afectados

Por otra parte, Albares ha dicho que el Gobierno no tiene constancia de que haya más españoles afectados al margen de los dos de los que ya se informó ayer y de los que no ha querido dar más detalles porque su seguridad podría estar «en juego» y por responsabilidad y respeto hacia sus familias. El ministro ha señalado que está en contacto con las autoridades israelíes y que no tiene intención de dar «más datos ni sobre este caso ni sobre otros que se pudieran producir» en los próximos días.

Los españoles de los que no se tienen noticias desde que se produjo el asalto de Hamás sobre Israel el sábado son Iván Illarramendi Saizar, que residía en el kibutz Kissufim, próximo a la Franja de Gaza, junto a su mujer, y Maya Villalobo Sinvany, de 19 años y que estaba realizando el servicio militar al contar con doble nacionalidad.