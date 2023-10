El conflicto entre Israel y Palestina ha alcanzado un nivel crítico con la reciente ofensiva de Hamás, que ha dejado desde este sábado centenares de muertos un ataque sin precedentes. Al menos 260 cuerpos han sido recuperados por los servicios de emergencia israelíes del área del desierto próxima a la franja de Gaza donde cientos de jóvenes celebraban un festival de música electrónica durante la madrugada del sábado, cuando miembros del grupo islamista palestino Hamás irrumpieron disparando a la multitud.

Poco a poco han ido transcendiendo a través de las redes sociales las historias personales de algunas de las víctimas. Entre ellas el asesinato de Shani Louk, una joven influencer alemana que acudió al festival de música por la paz y que su familia ha reconocido a través de un atroz vídeo que compartieron los terroristas. Además, se ha confirmado el secuestro de otra joven, en este caso israelí e identificada como Noa Argamani, que también estaba presente en el festival. Su paradero y estado de salud actual son desconocidos.

🇮🇱 GUERRA ISRAEL-GAZA 🇵🇸



El padre de Noa Argamani, de 25 años, que fue secuestrada en un festival de música por militantes de Hamás junto con su novio Avinaton Or, se ha pronunciado sobre el secuestro de su hija.



Según Yaakov Argamani en una entrevista con el Canal 12 de…

Argamani se encontraba con su novio en un festival de música en el que irrumpieron los islamistas y donde provocaron una matanza y numerosos secuestros. Un vídeo de Noa siendo transportada en moto por sus captores mientras grita desesperadamente por su vida y la de su novio se ha hecho viral, y este domingo su padre, Yaacov Argamani, ha sido entrevistado por la televisión israelí. En las estremecedoras imágenes se puede ver como Noa es forzada a subir a una motocicleta, junto a hombres armados. Llora en dirección a su pareja, que camina rodeado por milicianos palestinos, con las manos atadas a la espalda.

El padre de la joven fue entrevistado en el canal israelí Channel 12 News donde, sin poder contener las lágrimas, dijo que «esperaba que esto fuera un error y no fuera cierto», pero para su desgracia, la pesadilla es real. «Siempre fui muy protector, pero en este momento no pude protegerla», decía desconsolado. «Toda mi vida, desde que nació, he tratado de protegerla y abrazarla, apoyarla y amarla. Ojalá pudiera al menos animarla o decirle algo en este momento difícil. Tengo el corazón roto», añadió.