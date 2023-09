El Gobierno francés reconoció este viernes que la «disfunción general» en la organización de las vacaciones de grupos de personas con minusvalías está en el origen del siniestro del 9 de agosto pasado en el que hubo once muertos en el albergue en el que se alojaban que no cumplía las normas para esa actividad.

La ministra de la Solidaridad y las Familias, Aurore Bergé, señaló en una entrevista en la emisora de radio France Info que ésa es la principal conclusión de la investigación administrativa que encargó después de ese suceso, y anunció «medidas inmediatas» para corregirlo. Bergé dijo que a comienzos de la semana próxima va a enviar una instrucción a las empresas del sector de la asistencia social para decirles que no podrán organizar vacaciones de personas con minusvalías en edificios que no cumplan las normas.

Además, las administraciones van a tener que verificar de forma sistemática las certificaciones que obtienen esas empresas y para eso se van a duplicar los efectivos de las administraciones públicas encargadas, y pasarán a ser 110. Las once personas muertas formaban parte de un una institución de apoyo a jóvenes con minusvalías psíquicas procedentes de la ciudad de Nancy (noreste) que estaban de vacaciones en la localidad de Wintzenheim, en Alsacia. El albergue en el que se alojaban sufrió un incendio.

El colectivo de Nancy estaba en el primer piso y casi todos sus integrantes fallecieron al derrumbarse la estructura. En la planta baja había otro grupo procedente de otra región de Francia que se salvó.

El edificio, que era una antigua granja reconvertida, no había pasado el control de una comisión de seguridad que es obligatorio para poder dedicarse a ese tipo de actividades turísticas. La ministra atribuyó la «disfunción general» constatada al hecho de que «durante años» no se ha prestado suficiente atención a las vacaciones del colectivo de las personas con minusvalías. También insistió en que los cambios que va a aplicar no deben conducir a que se dejen de organizar salidas para esas personas, y que por tanto se queden sin vacaciones.