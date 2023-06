Surovikin podría haber sido detenido por vínculos con la sublevación de Wagner, según medios rusos

El diario ruso The Moscow Times informó este miércoles, citando fuentes del Ministerio de Defensa de Rusia, de la detención del general ruso Serguéi Surovikin por presuntos vínculos con la sublevación del grupo de mercenarios Wagner del pasado fin de semana. «El asunto con él no estaba OK. Para las autoridades. No puedo decir más», señaló una de las fuentes citadas por el periódico. Según la otra fuente, «por lo visto él (Surovikin) eligió el bando (de Wagner) y lo agarraron por los huevos». Sin embargo, se negó a revelar el paradero del general ruso al afirmar que «es una información que no se comenta aquí ni en los canales internos».

De momento, ni el Ministerio de Defensa de Rusia ni ninguna otra institución oficial ha hecho declaraciones al respecto. El primero en dar la voz de alarma sobre la presunta detención de Surovikin fue el bloguero militar Vladímir Románov, según el cual, el general ruso estaría preso desde el pasado domingo, al día siguiente de fracasar la rebelión. Según el exdirector de la emisora radial opositora rusa Alexéi Venediktov, Surovikin «no se comunica con su familia desde hace tres días». El Kremlin calificó hoy de «especulación» las publicaciones de que Surovikin estuviera al tanto de los planes de la sublevación. Noticias relacionadas Otro 'patinazo' de Biden: «Putin está siendo derrotado en la guerra de Irak» Más noticias relacionadas «En torno estos acontecimientos habrá ahora muchas especulaciones y conjeturas. Creo que esto es uno de tales ejemplos», dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. El representante de la Presidencia rusa comentó esas palabras una publicación en diario The New York Times (NYT) que afirmó, citando fuentes de los servicios secretos estadounidenses, que Surovikin estaba al tanto de que Prigozhin planeaba una insurrección. El pasado sábado, cuando la sublevación de Prigozhin estaba en marcha, Surovikin publicó un vídeo con un llamamiento a los wagneritas a poner fin a la rebelión y volver a sus cuarteles. Según del canal de Telegram Rybar, administrado por un grupo que se define como equipo de expertos militares rusos, la sublevación de Prigozhin ha desatado una purga en las Fuerzas Armadas. «Investigadores y representantes del Servicio Federal de Protección (responsable de la seguridad de Putin y alto cargos del país) entrevistan a jefes de órganos de mando militar y a comandantes de unidas», publicó hoy Rybar. El canal asegura que esta situación se observa en todas las ramas de las Fuerzas Armada y añade: «A Surovikin no se le ve desde el sábado; no se sabe a ciencia cierta donde está el 'general Armagedón' y circula la versión de que está siendo interrrogado».