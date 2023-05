El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha insistido este martes en que nunca llegó a conocer a la escritora Elizabeth Jean Carroll, ni tampoco abusó sexualmente de ella en la década de los 90, y ha denunciado que este caso forma parte del «libro de jugadas» del Partido Demócrata para intentar desprestigiarle.

«No conozco a E. Jean Carroll, nunca la conocí ni la toqué (...), no me gustaría conocerla ni tocarla», ha aseverado el exmandatario en una publicación en su perfil oficial de Truth Social, siguiendo así con la defensa de su inocencia en un caso por el que ya ha sido condenado a pagar una compensación económica a la escritora.

Así, Trump ha acusado a los demócratas de estar intentando «empañar» su «nombre y persona» con casos como el de Carroll, sus vínculos con la Rusia de Vladímir Putin o el registro de su domicilio en Mar-a-Lago (Florida) por parte del FBI en busca de documentos clasificados. «(El caso) Está siendo financiado y juzgado por operativos demócratas, aunque esto ha sido negado por ellos, y cuando han quedado atrapados en la mentira, el juez (...) no nos permitió usarlo en el juicio. El tiempo demostrará que es muy partidista y muy injusto», ha manifestado Trump.

El expresidente estadounidense ha reaccionado de este modo a la última decisión de Carroll, quien el lunes pidió a un juzgado de Manhattan (Nueva York) reconsiderar la cantidad de dinero que Trump está obligado a pagarle tras hallarle la Justicia como culpable de abuso sexual. Tras la condena, Trump concedió una entrevista para la CNN en la que aseguró que los cargos de abuso sexual eran «totalmente falsos», unas declaraciones que el equipo legal de Carroll considera provocan un daño «muy substancial» a la reputación de la escritora, por lo que pidieron incluirlas en la causa.

El expresidente fue condenado a pagar cinco millones de dólares a Carroll, si bien la escritora y su equipo legal buscan ahora que tras las declaraciones de Trump en la CNN, y de las que se ha reafirmado ahora en Truth Social, la indemnización ascienda al menos a diez millones de dólares. Este caso se da en medio de los renovados intentos de Trump por volver a la Casa Blanca a medida que se enfrenta a otros procesos legales, como su reciente imputación por ocultar una serie de sobornos pagados a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels a cambio de silenciar un supuesto escarceo sexual.