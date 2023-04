La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, aseguró que los partidos parlamentarios de derechas «han declarado su incompatibilidad con cualquier nostalgia del fascismo» y que la fiesta de la Liberación del nazi-fascismo, que se celebra hoy, debe ser «un momento de armonía nacional», en una carta publicada por el diario «Corriere della Sera». Meloni escribió esta carta después de la polémica de estos días tras las declaraciones de algunos de los miembros de su partido, Hermanos de Italia, como el presidente del Senado, Ignazio La Russa, que declaró que la Constitución italiana no era «antifascista».

La asociación de partisanos italianos (ANPI), los que lucharon contra la ocupación nazi y el fascismo, pidieron este lunes que el Gobierno declarase públicamente su «antifascismo». En su primer 25 de abril como primera ministra, Meloni deseó que sus reflexiones publicadas en el diario «contribuyan a hacer de este aniversario un momento de redescubrimiento de la armonía nacional en el que la celebración de nuestra nueva libertad nos ayudará a comprender y fortalecer el papel de Italia en el mundo como un baluarte indispensable de la democracia».

«Desde el 25 de abril, ha nacido en Italia una democracia en la que nadie estaría dispuesto a renunciar a las libertades que se ha ganado. En la que, es decir, la libertad y la democracia son patrimonio de todos, gusten o no los que quisieran que no fuera así. Y esta no es sólo la mayor conquista de la que puede presumir nuestra nación sino el único y verdadero antídoto contra cualquier riesgo autoritario», escribe Meloni. La primera ministra añade que «el fruto fundamental del 25 de abril fue, y sigue siendo sin duda, la afirmación de los valores democráticos, que el fascismo había pisoteado y que encontramos grabados en la Constitución republicana».

«Durante muchos años, y como reconoce cualquier observador honesto, los partidos que representan a la derecha en el Parlamento han declarado su incompatibilidad con cualquier nostalgia del fascismo», destaca la líder ultraderechista. Algunos de los miembros del Ejecutivo italiano estarán en varios puntos del país recordando esta fiesta nacional aunque otros como el ministro de Transportes e infraestructuras, Matteo Salvini, aseguró que el 25 abril lo pasará con su familia.

La jornada comenzó con el presidente de la República, Sergio Mattarella, que acudió con Meloni y La Russa, al Altar de la Patria en la céntrica plaza Venecia, donde colocó una corona de laurel y después visitará Cuneo (norte) para honrar la memoria de Duccio Galimberti , líder partidista asesinado por los fascistas a la edad de 38 años. En un muy criticado gesto, La Russa confirmó hoy su viaje a Praga, donde además de participar en una reunión de los presidentes de los parlamentos de los países miembros de la Unión Europea (UE), rendirá homenaje al monumento dedicado a Jan Palach, héroe de la oposición al régimen soviético, para luego visitar el campo de concentración nazi de Theresienstadt.