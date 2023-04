Trump recauda 4 millones de dólares en 24 horas tras su imputación

Miembros de la campaña del expresidente Donald Trump aseguran que han recaudado más de cuatro millones de dólares (3,68 millones de euros) en las 24 horas posteriores al anuncio de su imputación en la investigación por el presunto soborno a la actriz porno conocida como Stormy Daniels. Según han comunicado, más del 25 por ciento de estas donaciones son de personas que no habían dado dinero a la campaña de Trump con anterioridad, lo que «solidifica el estatus del presidente Trump como el claro líder en las primarias republicanas».

El expresidente ha solicitado donaciones para su campaña a través de su red social y de más de una docena de emails en el último día, según la cadena NBC, que añade, citando a un trabajador de la campaña Trump, que han recibido alrededor de 16.000 peticiones nuevas de voluntarios que quieren colaborar. En un mensaje en su red social, el expresidente escribió: «Si no lo estáis pasando bien (económicamente), como os ocurre a tantos de vosotros, no mandéis nada (de dinero). Si estáis pasando un buen momento, lo que ha sido posible gracias a las geniales políticas de la administración Trump, mandad vuestra contribución». Como asunto en los numerosos emails, NBC destaca 'PRESIDENTE TRUMP, IMPUTADO', 'RUMORES SOBRE MI ARRESTO', y 'Sí, he sido imputado, PERO'. Trump publicó un comunicado tras su imputación en el que ha denunciado «persecución política e interferencia electoral». «Esto no se ha hecho nunca antes en la historia de nuestra nación», ha recriminado, al tiempo que ha acusado a «los demócratas de la izquierda radical» de «una caza de brujas para destruir el movimiento 'Make America Great Again'» y ha incidido en que es «una persona completamente inocente».

Pedir donaciones, una práctica común en la política estadounidense

No es la primera vez que el expresidente Trump utiliza el interés mediático por alguna de sus controversias para iniciar una recaudación de fondos de sus seguidores, las campañas de donaciones son comunes en la política estadounidense para financiar la carrera a las elecciones. Tras el anuncio de su candidatura para las primarias republicanas en noviembre, el equipo del expresidente inició una recaudación de fondos que recaudó 9,5 millones de dólares (8,7 millones de euros) en seis semanas, una cifra que de acuerdo con NBC es un «fracaso» teniendo en cuenta las cantidades que las campañas políticas suelen recaudar y la notoriedad de Trump. Tanto demócratas como republicanos se han sumado esta vez a las recaudaciones de fondos con motivo de la imputación.

Un político republicano que se presenta como candidato al senado por el estado de Indiana, Jim Banks, lanzó su petición bajo el lema de 'CARGOS POLÍTICOS FALSOS' --a pesar de que los cargos por los que se imputa a Trump todavía se desconocen-- y promete entregar la mitad de las donaciones a la campaña del expresidente, mientras que su propia campaña se quedará el resto. En el estado de Missouri, tanto el actual senador republicano, Josh Hawley, como el candidato para el mismo cargo demócrata, Lucas Kunce, se han subido al carro de las donaciones. Por un lado, el republicano pide 'Permanecer junto al Presidente Trump', mientras que el demócrata señala al partidario del exmandatario como «un fraude y un falso», y pide dinero para competir en las elecciones contra él.