Rusia ataca con cinco drones kamikaze la ciudad natal de Zelenksi

El ejército ruso atacó la pasada madrugada Kryvyi Rih, la ciudad natal del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con cinco drones kamikaze Shahed de fabricación iraní que alcanzaron sus objetivos sin causar muertos o heridos, informó el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Oleksandr Vilkul. En su canal de Telegram, Vilkul escribió que «por la noche, el enemigo lanzó un ataque masivo contra Kryvyi Rih con drones kamikaze Shahed». «Gracias a las operaciones del sistema de defensa aérea, uno de los drones enemigos fue derribado», explicó el militar, que añadió que otros cinco aparatos no tripulados no fueron interceptados.

Agregó que «gracias a Dios, no hay bajas», y pidió a los ciudadanos que no compartan imágenes de los efectos del ataque para no dar información que pueda ser utilizada por Rusia mientras las autoridades trabajan para reparar los daños causados. El jefe de la Administración Militar de Kryviy Rih, una ciudad industrial situada a unos 420 kilómetros al sureste de Kiev, afirmó que «todas las infraestructuras importantes, el transporte público y las instituciones sociales y médicas de la ciudad funcionan de manera estable pese al ataque».

Rusia viene utilizando desde el pasado octubre drones iraníes Shahed-136, y en ocasiones misiles, para atacar infraestructuras energéticas en toda Ucrania, que durante el invierno sufrió apagones masivos como consecuencia de esta campaña. Las autoridades ucranianas también han informado de un ataque ruso con misiles contra la región de Odesa (sur). «El 23 de marzo cerca de las 21.30 (hora local, 19.30 GMT), las defensas aéreas del Comando Aéreo Sur derribaron dos misiles guiados tierra-aire Kh-59 lanzados por cazas Su-35 rusos desde el Mar Negro», informó la autoridad militar de la región.