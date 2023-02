Los objetos no identificados que Estados Unidos está derribando últimamente mientras sobrevolaban sus cielos están resultando una cuestión de interés en las últimas horas al otro lado del Atlántico. Pudiera parecer un inicio de relato de ciencia ficción, pero no lo es. La prensa seria internacional como The Washington Post se pregunta qué está sucediendo, en un momento en el que los rumores se disparan y crece la paranoia conspirativa en un país frecuentemente predispuesto para ello.