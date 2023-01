Metsola, sobre la gestión migratoria de la UE: «Mi mayor miedo es que sigamos viendo a los refugiados como números»

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha expresado este viernes que su mayor miedo a la hora de abordar la gestión migratoria por parte de la Unión Europea es que «sigamos viendo a las personas que solicitan refugio como si fueran números» y ha insistido en la importancia de «no olvidar que para algunas personas Europa es la única esperanza».

«Hasta ahora no hemos hallado una sola solución para esto», ha dicho en relación al pacto migratorio europeo, en el que ha dicho creer fervientemente en diversas ocasiones. «¿Es fácil? No, por supuesto. Pero tenemos una responsabilidad como seres humanos; la de reconocer que para una gran parte del mundo donde no hay elecciones libres, el hambre persiste y las guerras continúan, Europa es la única esperanza», ha puntualizado durante un encuentro con voces jóvenes en el Instituto de Empresa durante su visita a Madrid.

Así, ha hecho hincapié en la importancia de «mirar más allá y no únicamente dentro» de las fronteras de la UE. «Lo más fácil es construir muros, pero cuando lo hacemos también construimos muros en nuestras mentes», ha alertado antes de aseverar que «este es el principal desafío que tienen los líderes». «Tenemos que hacer mucho desde el punto de vista legal, hay muchas leyes sobre la mesa, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Hay 7 millones de ucranianos que han tenido que salir del país, 3 millones de ellos siguen en la UE», ha afirmado en relación con el éxodo provocado por la invasión rusa de Ucrania.

En este sentido, ha manifestado que el bloque comunitario «encontró solidaridad cuando se dio cuenta de que los Estados dependen unos de los otros para cuestiones energéticas». «Cuando dejamos de hablar con la gente perdemos nuestra solidaridad, y este es el principal desafío para Europa en 2023», ha sostenido. «Necesitamos un mejor sistema migratorio. Tenemos que ser justos con las personas que llegan a Europa buscando protección y ser firmes con aquellos que no la buscan», ha continuado antes de condenar contundentemente el tráfico de personas.

En relación con su visita a España, donde se ha reunido con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otros, Metsola ha destacado que el país es «vital para todo lo que se hace en Europa», especialmente de cara la presidencia española del Consejo Europeo, un cargo que asumirá el país en el segundo semestre de este año.

En términos generales, la presidenta de la Eurocámara ha admitido que 2023 es «un año difícil», especialmente tras «casi un año de guerra en nuestro continente», y ha recalcado que Ucrania «mira a Europa como su hogar y lucha por nuestros valores». «Por supuesto que las consecuencias económicas y sociales de la guerra son grandes. Tenemos que ver cuán dependientes éramos del gas ruso, pero también destacar países como España, que son menos dependientes», ha explicado.

Metsola ha recordado su viaje a Ucrania poco después del inicio de la guerra y ha destacado que se trata de una «agresión brutal e ilegal» contra una población que «sigue considerando que Europa es su esperanza». «Actualmente hay millones de ucranianos sin electricidad ni agua potable ni servicios básicos porque están siendo bombardeados», ha denunciado.