El ataque masivo con misiles que llevó a cabo Rusia sobre Ucrania el jueves ha vuelto a dejar al país en situación de emergencia energética, según informó Ukrenergo, el regulador nacional de energía. En un mensaje en su cuenta de Telegram, la compañía estatal dijo que se han visto obligada a decretar cortes de energía por una situación de emergencia en un total de diez regiones, lo que representa la práctica totalidad del territorio bajo control ucraniano.

La empresa aclaró que aunque el consumo de electricidad en el país es el mismo que el registrado este jueves, «las capacidades de generación de las plantas de energía y la red de alto voltaje resultaron dañadas en otro ataque con misiles rusos», lo que ha interrumpido el servicio. Además «el sistema de energía aún se estaba recuperando de la serie anterior de ataques con misiles enemigos, que causaron daños a las unidades de energía de las centrales eléctricas», precisó.

Como resultado de estos ataques, «la producción de electricidad en las centrales eléctricas operativas no puede cubrir completamente el consumo», agregó Ukrenergo. Ucrania registró el jueves un ataque masivo con misiles y drones rusos que, además de afectar a instalaciones energéticas, mató a al menos once personas.

Además, el Kremlin asegura que las acusaciones contra el grupo de mercenarios ruso Wagner, declarado como organización criminal transnacional por EEUU, son infundadas. «Washington lleva muchos años demonizando el Grupo Wagner», dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en rueda de prensa. Agregó que «las declaraciones de EEUU son infundadas» y no incluyen «argumentos» que puedan demostrar la culpa de Wagner.

«Hablan de (actividades del Grupo Wagner en) la República Centroafricana, pero eso también suena bastante infundado, no hay pruebas, no hay confirmaciones, no se presenta nada al público», aseguró. Según el Kremlin, todo ello «devalúa significativamente» las acusaciones vertidas por Washington. Previamente, Moscú minimizó las medidas que toma EEUU contra Wagner y aseguró que no tienen importancia a nivel práctico para Rusia.

El jefe del Wagner, Yevgueni Prigozhin, reaccionó el fin de semana al anuncio estadounidense diciendo que «por fin, Wagner y EEUU serán colegas». «Nuestras relaciones a partir de ahora se podrán definir como 'disputas entre clanes criminales'», afirmó en su canal de Telegram. Estados Unidos declaró este jueves a Wagner organización criminal transnacional y sancionó a cargos del Gobierno ruso como el ministro de Industria y Comercio, Denís Manturov, así como a cinco entidades y un individuo vinculados con el grupo, en un intento de perjudicar la ofensiva de Moscú contra Ucrania.