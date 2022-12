El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró este lunes que no es optimista respecto a la posibilidad de que Rusia y Ucrania mantengan negociaciones de paz en un futuro cercano. «Creo que la confrontación militar va a continuar y creo que aún tendremos que esperar un momento en el que sean posibles negociaciones de paz serias», dijo Guterres preguntando en una conferencia de prensa.

«No nos hacemos ilusiones de que una verdadera negociación de paz sea posible en un futuro inmediato», insistió. Aunque aseguró no ser optimista por ahora, el jefe de Naciones Unidas recalcó que la guerra tendrá que acabar de forma negociada, pues no hay una solución militar a este conflicto. Ese final de la guerra, insistió, debería además ajustarse a la Carta de Naciones Unidas, que entre otras cosas exige el respeto de la independencia e integridad territorial de los estados.

Sobre la situación sobre el terreno, Guterres denunció la reciente «escalada» llevada a cabo por Rusia, con «duros bombardeos» de la infraestructura eléctrica que «están teniendo un impacto dramático en las condiciones de vida» de la población y que «tendrán consecuencias terribles para el futuro». Además, apuntó qué hay «muchos rumores sobre posibles nuevas ofensivas» justo en un momento en el que habría que evitar una nueva escalada.

Ante la falta de una coyuntura propicia para las negociaciones de paz, Guterres dijo que la ONU va a seguir centrándose en la implementación del Acuerdo del Mar Negro para la exportación de cereales ucranianos y para facilitar el flujo de fertilizantes rusos. También dijo que Naciones Unidas está muy interesada en acelerar el intercambio de prisioneros de guerra entre los dos bandos y está ofreciendo «plataformas de diálogo» para esta y otras cuestiones.