El Departamento de Estado de Estados Unidos ha aprobado este martes un paquete de posible venta de armas por un valor de 966 millones de euros a Qatar, que incluye sistemas de defensa aérea contra drones, munición y formación del personal militar. En concreto, el Gobierno estadounidense ha preautorizado la venta militar al Ejecutivo qatarí del Sistema Integrado de Derrota de Aeronaves No Tripuladas Fijas, Lentas y Pequeñas (FS-LIDS) así como el equipo relacionado tras la entrega de la certificación requerida de la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa.

El Gobierno de Qatar ha solicitado la compra de diez FS-LIDS, que incluyen 200 interceptores Coyote Block 2. También se incluye el sistema de guerra electrónica contra drones no tripulados (CUAEWS), lanzadores Coyote, radares de radiofrecuencia multifunción de banda Ku (KuMRFS).

En la preventa también se incluyen el mando y control de defensa aérea avanzada (FAAD C2), equipos de comunicaciones, entrega y apoyo de software o formación del personal, según ha detallado el Departamento de Estado en un comunicado.

"Esta venta propuesta apoyará los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos ayudando a mejorar la seguridad de un país amigo que sigue siendo una fuerza importante para la estabilidad política y el progreso económico en Oriente Medio", esgrime la misiva difundida por el Ejecutivo de Estados Unidos. "La venta propuesta mejorará la capacidad de Qatar para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, proporcionando capacidades de derrota electrónica y cinética contra los sistemas aéreos no tripulados. Qatar no tendrá dificultades para absorber estos artículos y servicios en sus Fuerzas Armadas", ha añadido, asegurando que la venta propuesta "no alterará el equilibrio militar básico en la región".