Estados Unidos culpa a Rusia del impacto de los misiles en Polonia

La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, ha asegurado este miércoles que Rusia es la «responsable última» del impacto de misiles en Polonia, pues el incidente en el que han muerto dos ciudadanos polacos en un municipio fronterizo esta ligado a la ofensiva rusa contra civiles ucranianos. «Todos creemos que, en última instancia, Rusia tiene la responsabilidad (del incidente) porque, independientemente de dónde aterrice esta investigación, nada de esto habría sucedido si Rusia no hubiera estado disparando ataques contra civiles dentro de Ucrania», ha afirmado Smith en declaraciones a la cadena CNN tras la reunión de emergencia de embajadores aliados en los cuarteles generales de la OTAN. La representante estadounidense ha indicado que el mensaje «cristalino» que sale del encuentro es que los aliados se solidarizan con Varsovia y seguirán apoyando el derecho de Ucrania a defender su territorio.

Frente a las alarmas generadas este martes por el posible ataque de Rusia contra un aliado de la OTAN, Smith ha recalcado que la reunión ha transcurrido con «calma» y «tranquilidad», puesto que la OTAN cuenta con una importante presencia en el flanco oriental, que ha ido nutriendo sucesivamente tras la anexión de Crimea en 2014 y la reciente invasión ordenada por Vladimir Putin el pasado febrero. A su juicio, es esa presencia militar la que garantiza que este tipo de incidentes no vuelvan a suceder. Según ha confirmado este miércoles el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras la reunión con los 30 aliados, el análisis preliminar apunta a que el misil que alcanzó Polonia fue disparado por las defensas antiaéreas ucranianas para repeler un ataque ruso. Stoltenberg ha descartado el escenario de un ataque ruso contra un miembro de la Alianza Atlántica. «No hay indicaciones de que haya sido el resultado de un ataque deliberado y no tenemos indicaciones de que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN», ha declarado. Si bien, el ex primer ministro noruego ha denunciado que este caso es «resultado directo» de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y se produjo en plena oleada de ataques contra ciudades ucranianas. «Esto no es culpa de Ucrania», ha insistido.

Por otro lado, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson ha lanzado un comunicado en el que ha felicitado a las autoridades polacas por «la manera profesional» en la que están llevando a cabo las investigaciones sobre el suceso, en las cuales, dice, Washington «confía plenamente». «No nos adelantaremos a su trabajo y permaneceremos en estrecho contacto con nuestros homólogos polacos, ya que todavía estamos reuniendo información. No hemos visto nada que contradiga la evaluación preliminar del presidente (Andrzej) Duda de que esta explosión probablemente fue el resultado de un misil de defensa aérea ucraniano que desafortunadamente aterrizó en Polonia», ha dicho.

En esta línea, Watson ha remarcado que Washington continuará compartiendo con Varsovia «cualquier información nueva de manera transparente» a medida que las autoridades estadounidenses vayan conociéndolas. Del mismo modo, Estados Unidos colaborará también con Ucrania. Pese a todo, Watson se ha adherido al argumento de Smith sobre que la responsabilidad en última instancia recae sobre Rusia por lanzar «una andanada de misiles contra Ucrania» con la idea de destruir su infraestructura energética básica, contra lo que Kiev «tenía, y tiene, todo el derecho a defenderse».