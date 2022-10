Rusia acusó hoy a Ucrania de haber atacado con un dron la planta electrotérmica de Balaklava, en Sebastopol, indicó el gobernador de la capital de la península ucraniana de Crimea, Mijaíl Razvozhaev, en su canal de Telegram. "Esta noche un aparato no tripulado atacó la TPP de Balaklava. Se incendió uno de los transformadores que estaba en mantenimiento y no funcionaba", escribió el jefe de la ciudad federal, anexionada por Rusia en 2014.

Explicó que el transformador solo sufrió un daño pequeño y que no hubo víctimas que lamentar, dado que los radares desviaron al dron de su trayectoria y no alcanzó su objetivo. Razvozhaev señaló que el «incidente» no afecta el suministro de energía de Sebastopol y la península.