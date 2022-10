Singapur critica a Vogue por publicar entrevistas LGTBI

Las autoridades de Singapur han lanzado una «severa advertencia» a la edición de Vogue en la isla por publicar contenido que promueve «la familia no tradicional», después de que la revista lanzara en julio una entrevista a representantes del colectivo LGTBI de la ciudad-Estado asiática. Un portavoz del Ministerio de Comunicación e Información (MCI) de la isla aseguró, en respuesta a una pregunta remitida por el diario The Straits Times (ST) sobre este asunto, que Vogue ha recibido «una seria advertencia y su licencia de publicación se ha acortado de un año a seis meses», publica hoy el rotativo. «(Vogue) ha infringido las normas de contenido para las revistas sobre estilo de vida en cuatro ocasiones en los pasados dos años, desde asuntos relacionados con el nudismo a contenido que promueve a las familias no tradicionales», subrayó el portavoz, cuya identidad no ha sido revelada, contactado por el ST.

El pasado julio, la edición isleña de Vogue publicó un reportaje que, si bien no fue señalado directamente por el Ministerio de Comunicación para justificar su amonestación a la revista, recogía las historias y dificultades vividas en la isla por cuatro miembros del colectivo LGTBI. La reprimenda a Vogue contradice la intención del régimen semiautoritario de Singapur de fomentar la tolerancia hacia la diversidad sexual, anunciando en agosto la supuestamente inminente derogación de la sección 377A, una ley heredada del periodo colonial británico que penaliza el sexo entre hombres. Singapur ocupa el puesto 139, de un total de 180, en el «ranking» de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras de 2022, que califica este derecho democrático como «casi no existente» en la próspera isla, gobernada desde su independencia en 1965 por el Partido de Acción Popular (PAP).