Zelenski: Putin comienza a preparar a su sociedad para usar armas nucleares

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirma en una entrevista emitida este viernes por la BBC que el Gobierno del presidente ruso, Vladímir Putin, ha comenzado a «preparar a su sociedad» para el posible uso de armas nucleares, aunque puntualiza que «no están preparados para hacerlo» por ahora. «No saben si las van a usar o no. Creo que es peligroso incluso hablar sobre ello», sostiene Zelenski en una conversación grabada en su oficina en Kiev. «Ellos empiezan a preparar a su sociedad. (...) No están preparados para hacerlo, pero empiezan a comunicarlo», agrega el líder ucraniano. «Lo que vemos es que a los rusos que están en el poder les gusta la vida y por lo tanto creo que el riesgo de que se utilicen armas nucleares no es tan definitivo como algunos expertos creen, porque ellos comprenden que no hay vuelta atrás después de usarlas, ni para la historia de su país ni para ellos mismos como figuras públicas», afirmó.

Zelenski niega que haya llamado a perpetrar ataques preventivos contra Rusia. «Lo que dije es que debemos dar golpes preventivos, no ataques», afirmó, en referencia a sanciones, según detalla la BBC. «No somos terroristas y no luchamos en otros territorios», agregó el presidente de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, alertó hoy de que Zelenski «ha llamado a los principales Estados del mundo, a los países del club nuclear, a llevar a cabo un ataque preventivo a nuestro país, contra Rusia». A ese respecto, Zelenski aseguró que sus palabras se malinterpretaron debido a la «traducción». «Ellos (los rusos) lo tomaron a su manera, como más útil les resultaba», alegó el mandatario ucraniano.