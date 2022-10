Los bombardeos rusos han causado tragedias de forma recurrente en lo que llevamos de ocupación de Ucrania. El último episodio luctuoso ha tenido lugar en Zaporiyia, el corazón de la región homónima anexionada por Rusia tras un referéndum considerado ilegal por toda la comunidad internacional. Este pasado jueves un misil volvió a golpear una zona residencial en Ucrania. Según el corresponsal español Alberto Sicilia, desplegado en el lugar de los hechos, «ha sido un día horrible en Zaporiyia».

El reportero de guerra ha explicado en sus perfiles de redes sociales que «un ataque con misiles de madrugada ha destruido edificios residenciales. Por la mañana, cuando los bomberos intentaban sacar gente de los escombros, se ha producido otro ataque en la misma zona. Hacia las 5 de la madrugada han empezado a sonar explosiones muy fuertes en la ciudad. Desgraciadamente, nada nuevo. De los diez días que he pasado en Zaporiyia, todos los días me he despertado de madrugada con un pepinazo», describe el informador español.

Tras el ataque con misiles un edificio completo de la principal avenida de Zaporiyia se vino abajo. «Los S-300 atraviesan los edificios como si fuesen de mantequilla» precisa Sicilia al respecto. Este viernes ya han avanzado las tareas de desescombro y el recuento de las autoridades ucranianas no es muy esperanzador. El último balance de fallecidos asciende ya a once, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (SE), que rescataron entre los cascotes los cuerpos de ocho personas en las últimas horas.

Los servicios de rescate continúan trabajando e incluso siguen sacando personas vivas de debajo de los escombros. El ataque con misiles en la ciudad de Zaporiyia se produjo el jueves y afectó a dos edificios en una zona residencial. Kirilo Timoshenko, jefe adjunto de la Oficina del Presidente, informó de que Rusia bombardeó el centro de Zaporiyia con misiles S-300. «El bombardeo se llevó a cabo presumiblemente desde un sistema de misiles tierra-aire S-300. Los misiles cayeron en el centro de la ciudad», escribió en un mensaje en Telegram.

Las autoridades ucranianas informaron este pasado jueves de dos ataques con misiles en esta ciudad. En el primer ataque, el ejército ruso disparó siete cohetes contra edificios residenciales y dos inmuebles de varios pisos quedaron destruidos. Hoy las fuerzas militares rusas han atacado de nuevo Zaporiyia, pero utilizando por primera vez drones iraníes, según la denuncia del jefe de la Administración Militar Regional de esta ciudad del sur de Ucrania, Oleksandr Starukh.

En una información citada por la agencia ucraniana Ukrinform, Starukh afirmó a través de su canal de Telegram que las fuerzas de ocupación «emplearon aeronaves no tripuladas por primera vez» contra la ciudad y que anteriormente ya se utilizaron aparatos de fabricación iraní del tipo Shahed-136, conocidos como «drones kamikaze», en otras partes de Ucrania.