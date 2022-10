A partir de este 15 de octubre, Enedis, la empresa pública que gestiona la distribución de electricidad, podrá cortar los calentadores de agua caliente de más de cuatro millones de clientes entre las 12:00 y las 14:00 para evitar apagones. Desde dicha fecha y hasta al menos mediados de abril o mayo, clientes que tengan un contrato que diferencie entre las horas de mayor y menor consumo se verán afectados por esta medida que pretende reducir el uso innecesario de energía en las horas de pico de consumo.

Todos los productores energéticos podrán hacer uso de estos cortes siempre que avisen de antemano en una medida que afectará tanto a particulares como empresas como edificios públicos que tengan un «contador inteligente» de electricidad. Según recoge el Boletín Oficial, esta disposición permitirá concretamente a los gestores de redes públicas de electricidad desactivar a distancia los dispositivos entre las 11 horas y las 15:30 horas, lo que se traducirá en el que el calentador dejará de producir agua caliente durante las horas de menor consumo, concentrando su producción durante la noche.

Enedis asegura que los cortes, que no podrán ser de más de dos horas, no tendrán un impacto real para los clientes, y que no se producirán cortes para otros aparatos eléctricos o electrónicos, como frigoríficos o televisores. El objetivo es evitar los apagones en períodos de tensión energética, cuando resulte difícil adecuar la oferta a la demanda de energía. Esta medida permitirá ahorrar 3,5 gigavatios al día en dicha franja horaria, el equivalente a la producción de tres reactores nucleares y medio, según la emisora francesa France Info.