Al menos 45 personas han perdido al vida a consecuencia de 'Ian' en Florida, ahora un ciclón tropical a su paso por Carolina del Sur, según han informado este viernes la cadena CNN. El fenómeno metereológico, que tocó tierra en Florida el pasado miércoles como un huracán de categoría cuatro, ha llevado con sí una combinación de fuertes vientos, lluvia y marejadas ciclónicas, causando la muerte de varias decenas de personas.

Asimismo, la Guardia Costera de Estados Unidos ha realizado durante esta semana 275 operaciones de rescate en todo el estado, sobrevolando y operando en áreas «irreconocibles», según ha detallado un miembro del cuerpo a la citada cadena. «Estamos volando y estamos operando en áreas que son irreconocibles. No hay señales de tráfico. No se ven como solían ser. Los edificios que alguna vez fueron puntos de referencia en la comunidad ya no están», ha dicho.

La tormenta ha tocado tierra por segunda vez en Estados Unidos cerca de Georgetown, Carolina del Sur, durante la tarde este como huracán de categoría 1 y con rachas de viento de hasta el viernes por la noche, continuaba con vientos de 96 kilómetros por hora. Las inundaciones repentinas fueron posibles en partes de Carolina del Norte y del Sur y el sureste de Virginia el viernes por la noche, mientras que la tormenta también amenazó con tornados partes del este de Carolina del Norte y el sureste de Virginia hasta el sábado por la mañana, agregó el centro de huracanes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que 'Ian' podría ser el «más mortífero» de la historia del estado de Florida, que ya ha sido declarada zona catastrófica. «Este podría ser el huracán más mortífero en la historia de Florida», ha señalado Biden, añadiendo que «los primeros informes» apuntan a una «pérdida sustancial de vidas», según ha recogido la cadena estadounidense ABC.