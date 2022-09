El Banco de Inglaterra ha decidido intervenir de emergencia en los mercados de deuda para atajar la repreciación de los bonos británicos que se ha producido en los últimos días tras el anuncio del Gobierno de un programa de rebajas de impuestos que ha sido criticado tanto por el FMI como por la agencia Moody's.

«El Banco está vigilando muy de cerca el desarrollo en los mercados financieros a la luz de la significativa repreciación de los activos financieros británicos y globales», ha indicado la autoridad monetaria en un comunicado. Aunque el organismo está inmerso en un proceso de reducción de su balance tras varios años de compras de activos, a razón de 80.000 millones de libras (89.401 millones de euros) al año, el Banco de Inglaterra reiniciará de forma temporal las compras netas.

Así, la entidad tiene previsto comprar bonos del Gobierno, especialmente los de mayor vencimiento, en los mercados secundarios de deuda entre el 28 de septiembre y el 14 de octubre. El objetivo es restaurar las condiciones de mercado ordenadas y evitar un contagio hacia las condiciones de crédito para hogares y empresas. "Si la disfunción en el mercado continúa o empeora, habría un riesgo material para la estabilidad financiera de Reino Unido.

Esto provocaría un endurecimiento no deseado de las condiciones de financiación y una reducción del flujo de crédito hacia la economía real", ha alertado el Banco de Inglaterra. El organismo ha subrayado que las compras serán acotadas en el tiempo y no afectarán a su objetivo de reducción de balance. No obstante, las compras durante las dos próximas semanas serán de la cuantía necesaria para ser efectivas.

El Banco de Inglaterra ha insistido de nuevo este miércoles en que el Comité de Política Monetaria examinará las condiciones macroeconómicas, incluyendo las implicaciones de los planes fiscales del Gobierno, en su próxima reunión de política monetaria, que se celebrará el 3 de noviembre, y actuará de forma apropiada. El rendimiento el bono británico con vencimiento a 10 años en los mercados secundarios de deuda había repuntado aún más al alza en las primeras horas de cotización, hasta alcanzar el 4,591 %, tras haber cerrado el martes en el 4,506 %.

Esto supone el mayor rendimiento ofrecido a los inversores desde 2008. Tras el comunicado del Banco de Inglaterra, el interés ha caído hasta el 4,015 %, aunque a los pocos minutos ha recuperado parte del terreno perdido al situarse en los 4,242 %. Con respecto al bono británico a 30 años, este miércoles ha alcanzado su mayor rendimiento desde el año 1998. En concreto, ha escalado hasta un máximo intradía del 5,142 %, tras haber cerrado el martes en el 4,988 %. La intervención de la autoridad monetaria británica ha hundido el rendimiento hasta un mínimo intradía de 4,263 %.