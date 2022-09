EEUU lleva meses disuadiendo por privado a Rusia del uso de armas nucleares

El Gobierno de Estados Unidos lleva meses comunicándose de forma directa y privada con Moscú para alertar al régimen de Vladímir Putin ante las «graves consecuencias» que tendría el uso de armamento nuclear en Ucrania, según publicó este viernes el diario The Washington Post. El rotativo, que citó a fuentes gubernamentales no identificadas, asegura que las consecuencias de las que EE.UU. ha alertado a Rusia en caso de que use armas nucleares son «deliberadamente difusas» precisamente para hacer crecer las preocupaciones en el Kremlin sobre la hipotética respuesta estadounidense.

El miércoles, Putin enarboló «las armas del futuro» para advertir a la OTAN de que Rusia cuenta con un arsenal nuclear «sin parangón» que le permite contrarrestar cualquier amenaza occidental. «Quiero recordar que nuestro país también dispone de diferentes sistemas ofensivos y, en algunos componentes, son más modernos que los que poseen los países de la OTAN», aseguró Putin en el discurso televisivo en el que anunció la movilización parcial en Ucrania. El presidente ruso, que presentó al mundo hace cuatro años un nuevo armamento hipersónico capaz de burlar el escudo antimisiles estadounidense y alcanzar cualquier punto del globo, agregó que Moscú no dudará en recurrir todos los medios a su alcance para defender su país y su pueblo. «Esto no es un farol», subrayó Putin, que a principios de la «operación militar especial en Ucrania» ya puso en alerta a sus fuerzas de disuasión nuclear. El Kremlin siempre defendió la paridad nuclear con EE.UU. a través de su tríada -submarinos atómicos, misiles intercontinentales y la aviación estratégica-, pero en los últimos años presume de contar con un «súperarmamento» sin análogos en el mundo.