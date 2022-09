El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se vio envuelto la pasada noche en un accidente de circulación en Kiev en el que, tras ser atendido por un equipo médico, se vio que no había resultado «gravemente herido», informó este jueves su portavoz de prensa, Sergii Nykyforod, en su cuenta de Facebook. El funcionario no explicó, no obstante, qué tipo de lesiones pudo sufrir el mandatario, que fue atendido en el lugar de la colisión precisamente por miembros del equipo médico que viajan con él habitualmente.

«En Kiev, un automóvil chocó con el del presidente de Ucrania y los vehículos de escolta. Los médicos que acompañaban al jefe de Estado brindaron ayuda de emergencia al conductor del automóvil y lo trasladaron a una ambulancia», dice el mensaje. Según el portavoz de prensa, el accidente se produjo a primeras horas de esta madrugada y sus circunstancias serán investigadas por las autoridades. | ÚLTIMA HORA: El presidente ucraniano Zelenski involucrado en un accidente automovilístico en Kiev, según informes preliminares no está herido de gravedad pic.twitter.com/i9N7AXY9ly — LA FUENTE NEWS (@LA__FUENTE) September 15, 2022 Algunas agencias locales y publicaciones en las redes sociales han mostrado las primeras imágenes del lugar del accidente. Son fotografías tomadas por testigos presenciales que muestran vehículos de la policía, bomberos y ambulancias en una de las calles de la capital ucraniana que no ha sido identificada por las autoridades.