El Ejército iraní afirmó este lunes que ha desarrollado un nuevo «dron suicida» que puede alcanzar las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa. «El dron Arash 2 ha sido diseñado como parte de una estructura para atacar Tel Aviv y Haifa», dijo en un programa televisivo el comandante en jefe del Ejército de Tierra iraní, el general Kiumarz Heidarí. El nuevo avión no tripulado es una actualización del Arash 1, presentado en 2019 y que cuenta con una capacidad de vuelo de 2.000 kilómetros. Heidarí no desveló las características del nuevo Arash 2, más allá de que ha sido diseñado con Israel en mente. El militar ha amenazado a Israel de forma recurrente en el pasado, la última vez en junio. «Destruiremos Tel Aviv y Haifa si el enemigo comete errores, por orden del líder supremo de la Revolución (Ali Jameneí)», dijo entonces Heidarí en un discurso.

Irán e Israel mantienen una guerra encubierta que incluye ciberataques, supuestos asesinatos de científicos nucleares iraníes y sabotajes a barcos, aunque ninguno de los países reconoce públicamente sus acciones. Hoy mismo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, acusó a Israel de «jugar un papel destructivo en las negociaciones para salvar el JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear)». En los últimos años, Irán ha desarrollado de forma importante su capacidad para producir drones.

Este mismo año, Teherán ha presentado nuevos drones con una capacidad de 3.000 kilómetros de vuelo a una altitud de 8.000 metros, como es el caso del Kaman-22. El mes pasado, en una demostración de fuerza realizó unas masivas maniobras con 150 aviones no tripulados. Esas maniobras se realizaron en medio de las acusaciones de Estados Unidos de que Teherán ha entregado a Rusia cientos de aviones no tripulados para su invasión de Ucrania. Como respuesta, Irán afirmó que la cooperación tecnológica con Rusia se remonta a antes de la guerra en Ucrania, pero no confirmó el envío de aviones no tripulados