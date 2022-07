Las tropas rusas han continuado este jueves bombardeando el centro de la ciudad de Járkov, la segunda del país, en el noreste de Ucrania, según ha informado el jefe de la Administración Militar regional Oleh Syniehubov, citado por la agencia Ukrinform. Syniehubov ha pedido a los residentes que no salgan de los refugios «si no es por necesidad urgente» y que no ignoren las alertas de los ataques aéreos. Ukrinform cita datos del centro regional de ayuda médica, según los cuales al menos 17 personas han resultado heridas en estos bombardeos, aunque se siguen «aclarando» las cifras, según Syniehubov.

El alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov, también ha instado a los habitantes a que «permanezcan en lugares seguros» y afirmó que «uno de los distritos más densamente poblados de la ciudad está bajo el fuego» ruso. Anteriormente a estos y en otro bombardeo de la madrugada, al menos tres personas murieron y 19 resultaron heridas al impactar un proyectil en una parada de autobús. Noticias relacionadas Un bombardeo deja tres muertos en Járkov, entre ellos un menor Por su parte, las autoridades ucranianas han alertado este jueves de que Rusia está sentando las bases a través de supuestas consultas populares para decidir el destino y el estatus de los territorios del sur temporalmente ocupados durante la guerra, entre ellos Zaporiyia y Jersón. El portavoz de Inteligencia del Ministerio de Interior, Vadim Skibitski, ha explicado que «el ocupante está creando la base para decidir el destino y el estado de los territorios ocupados temporalmente en el sur» y que para ello Rusia está emitiendo pasaportes «de manera muy activa». Skibitski ha señalado que un intento de Moscú por acelerar los plazos, el proceso de obtención de pasaportes rusos para Zaporiyia y Jersón se está gestionando de forma «más sencilla» que cuando se llevó a cabo el mismo procedimiento para Donetsk y Lugansk. «Se escribe una solicitud y obtienes un pasaporte», ha dicho. «Se están preparando para esto, están preparando a la comunidad internacional para el hecho de que esto es, por así decirlo, una ayuda para la población de habla rusa, para aquellos ciudadanos de Rusia que viven en el territorios temporalmente ocupados», ha aventurado. Skibitski sostiene que estás consultas no son más que «pseudo-referéndum» para que estos territorios puedan o bien unirse a Rusia o permanecer como «pseudo-formaciones», como Donetsk y Lugansk.