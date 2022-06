Miles de personas salen a la calle en Londres por la subida de precios

Decenas de miles de personas exigieron este sábado en una manifestación en Londres más medidas al Gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, para hacer frente a la crisis del incremento del coste de la vida. Convocados por la federación de sindicatos TUC, afiliados a organizaciones de diversas regiones de Inglaterra y Gales se dieron cita en una marcha que recorrió algunas de las calles más céntricas de la capital británica. La protesta pasó por delante de Dowing Street, residencia oficial del jefe del Ejecutivo, contra el que clamaban muchas de las consignas y pancartas, y terminó frente al Palacio de Westminster, sede del Parlamento. Los sindicatos estiman que los empleados británicos han perdido cerca de un tercio de su poder adquisitivo respecto a 2008 debido a la inflación y la falta de actualización de salarios, y aseguran que se trata del mayor retroceso de los «sueldos reales» desde 1830.

«Nosotras no hemos tenido ningún aumento de sueldo en los últimos diez años. Y en ese tiempo todo ha subido. No es solo la gasolina, son los impuestos municipales y todo lo demás», explicó a Efe Stephanie, profesora en una escuela inglesa. Su colega Jacinta puntualiza que la crisis «se debe a la mala gestión de nuestros gobiernos». «Están gastando el dinero -argumenta- en los lugares equivocados, están llenando los bolsillos de los ricos y no están pensando ni por un momento en los trabajadores». A lo largo de la manifestación se repiten las pancartas con fotografías de Johnson y su ministro de Economía, Rishi Sunak, en las que se lee el eslogan: «Hay que hacerles pagar a ellos». También proliferan los mensajes en favor de «expulsar a los 'tories'» del gobierno; los que demandan «cobrar impuestos a los ricos, no a los trabajadores» y los que piden aumentar la financiación del sistema público de salud.

«El problema es que tenemos un sistema profundamente injusto. Tenemos un primer ministro, Boris Johnson, al que no le importan en absoluto las personas corrientes. Es un sistema elitista. La respuesta es un gobierno laborista, necesitamos un gobierno laborista para construir un Reino Unido más justo», señaló Simon, del sindicato GMT. «La principal causa para la crisis del coste de la vida que afronta el Reino Unido es Boris Johnson y su actual gabinete», coincide su compañera Sarah. «Ellos lo achacan todo a la guerra de Ucrania y la inflación global, pero lo que de verdad ocurre es que han gestionado muy mal el Brexit y han rechazado tomar medidas cuando podrían haber hecho algo para evitar la subida del combustible, que es lo que nos está destruyendo a todos», agrega. La organización humanitaria Care4Calais y algunos manifestantes aprovechan la marcha para levantar la voz contra los planes de Johnson para deportar a Ruanda a solicitantes de asilo que lleguen al Reino Unido atravesando el canal de la Mancha. «Es una medida inhumana, increíblemente cruel e inmoral», subraya durante la protesta Myriam, mientras sostiene una pancarta en contra del racismo. «La gente está desesperada, está aumentando la pobreza y ellos necesitan a alguien a quien echarle la culpa. Es la misma historia de siempre .¿Cómo se puede dividir a la clase trabajadora? ¿Cómo encontrar a alguien a quien poderle echar la culpa? Culpen a una minoría», lamenta.