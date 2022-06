China ha criticado este viernes a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por no descartar totalmente la teoría respecto a que el coronavirus pudiera haberse originado en un laboratorio y ha recalcado que su posición sobre «la trazabilidad» del virus «es consistente y clara». «La teoría de la fuga en un laboratorio es una mentira fomentada por fuerzas antichinas para fines políticos y no tiene respaldo científico alguno», ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, poco después de que la OMS haya publicado un nuevo informe sobre los orígenes de la COVID-19 en el que lamenta que aún faltan «datos clave que aún no están disponibles para comprender completamente cómo comenzó la pandemia de COVID-19».

Así, Zhao ha subrayado que «la investigación sobre la trazabilidad debe ceñirse a principios científicos y no debe ser objeto de interferencias políticas», antes de resaltar que «China ha invitado a un equipo de expertos internacionales de la OMS para visitar los laboratorios relevantes en Wuhan». Zhao ha incidido en que «el informe conjunto de investigación concluyó claramente que una fuga en un laboratorio es extremadamente improbable» y ha reclamado que se investiguen también «laboratorios altamente sospechosos» en Estados Unidos, incluidos Fort Detrick y la Universidad de Carolina del Norte. Por ello, ha hecho hincapié en que «China siempre ha apoyado y ha participado en los esfuerzos de trazabilidad científica y se opone firmemente a cualquier tipo de manipulación política». «China es el único país que ha repetido en varias ocasiones a grupos de expertos de la OMS para cooperar con el origen del nuevo coronavirus en su propio país», ha manifestado. «Sobre el asunto del trazado del origen del nuevo coronavirus, China es el que ha compartido más datos y resultado de investigaciones. Esto refleja totalmente la actitud abierta, transparente y responsable de China, así como su apoyo al trabajo de la OMS», ha indicado Zhao, que ha pedido al organismo que «coopere con los países relevantes y comparta los resultados de las investigaciones con todas las partes». Por último, ha mostrado el deseo de Pekín de que la secretaría de la OMS y el Grupo de Asesoramiento Científico sobre los Orígenes de los Nuevos Patógenos (SAGO, por sus siglas en inglés) «mantengan una posición objetiva y justa y hagan las contribuciones debidas a la trazabilidad científica global» y «muestren solidaridad en la lucha contra la pandemia», según la transcripción facilitada por el Ministerio de Exteriores chino. Poco antes, la OMS había recalcado que «es necesario realizar más estudios para seguir con varias lagunas en los conocimientos» sobre el SARS-CoV-2 y había agregado que «la fuente del virus y su introducción en el mercado de Huanan (Wuhan) no está clara y aún no se ha determinado dónde se produjo el evento o eventos de contagio inicial». En cuanto a la teoría de que el virus se pudo escapar de un laboratorio, la OMS ha dicho que «no se han aportado nuevos datos para evaluar el laboratorio como vía de entrada del SARS-CoV-2 en la población humana». Sin embargo, los expertos han recomendado que «se sigan investigando esta y todas las demás vías posibles». Pese a que han señalado al origen zoonótico como la vía más probable de aparición del coronavirus en los humanos, los expertos del SAGO han detallado que «sigue siendo importante tener en cuenta todos los datos científicos razonables que estén disponibles a través de fuentes publicadas u otras fuentes oficiales» para «evaluar la posibilidad de la introducción del SARS-CoV-2 en la población humana a través de un incidente de laboratorio». Al respecto, han esgrimido que «sería necesario tener acceso y revisar las pruebas de todas las actividades de laboratorio (tanto estudios 'in vitro' como 'in vivo') con coronavirus, incluidos los virus relacionados con el SARS-CoV-2 o sus ancestros cercanos, y el enfoque del laboratorio para la aplicación y la mejora de la bioseguridad y la bioprotección del laboratorio». Sin embargo, tres expertos de SAGO de Rusia, Brasil y China se han desmarcado de esta teoría: «No están de acuerdo con la inclusión de nuevos estudios que evalúen la posibilidad de introducción del SARS-CoV-2 en la población humana a través de un incidente de laboratorio en este informe preliminar debido a que, desde su punto de vista, no hay nuevas pruebas científicas que lo cuestionen».