La ciudadanía danesa vota a favor de participar en los programas militares de la UE

La ciudadanía danesa ha votado en referéndum a favor de la participación de Dinamarca en las políticas de defensa de la Unión Europea para dejar de lado la exclusión voluntaria del país en esta materia. Con cerca del 98 por ciento de los votos contados, no menos del 66,9 por ciento de los votantes han dicho que sí a abolir la reserva, por lo que es la mayor victoria en una votación danesa sobre la Unión Europea, según ha recogido el diario danés 'Berlingske'.

Es, por tanto, una decisión histórica, ya que Dinamarca no participaba, hasta ahora, en los programas de defensa de la UE, no aportaba fondos para ellos y no enviaba militares ni material de forma análoga a la política monetaria, por la que mantiene su corona y no utiliza el euro. La 'luz verde' a esta medida implica que los soldados daneses pueden ser enviados a operaciones militares de la Unión Europea si así lo desea la mayoría en el Parlamento de Dinamarca. Asimismo, con dicho apoyo por parte de la ciudadanía, el Gobierno en minoría puede incrementar en 7.000 millones de coronas (unos 940 millones de euros) el gasto en defensa en los dos próximos años. «Es en sí mismo muy, muy especial. Por lo tanto, esta noche estamos más unidos que nunca en la política europea. Es importante de forma independiente en un mundo donde hay tanta división», ha indicado la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. Además, el ministro de Defensa danés, Morten Bodskov, ha indicado en su perfil oficial de Twitter que Dinamarca debe unirse a los socios occidentales, ya que Putin representa «una amenaza» para la «paz y seguridad». Este resultado también es un triunfo para el líder de la oposición, el presidente entusiasta de la UE del Partido Liberal, Jakob Ellemann-Jensen, quien durante la campaña electoral afirmó repetidamente que soñaba con abolir la reserva de defensa, según ha recogido el diario 'Jyllands-Posten'.

En lo que respecta al lado contrario, la formación de izquierdas Enhedslisten (Lista de la Unidad) ha sido prácticamente el único partido que ha apostado un rechazo rotundo a la adhesión de las políticas de la UE. Las intenciones de voto han ido fluctuando a lo largo de las últimas semanas, pasando de un empate táctico cuando las autoridades anunciaron el referéndum a comienzos de marzo, hasta los pronósticos de los últimos días, que arrojaron un posible apoyo histórico a la UE en Dinamarca. "El pueblo de Dinamarca ha tomado una decisión histórica.

El mundo ha cambiado desde que Rusia invadió Ucrania. Esta decisión beneficiará a Europa y hará que tanto la UE como el pueblo danés sean más seguros y fuertes«, ha expresado, por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su perfil oficial de Twitter. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acogido »con beneplácito« el fuerte mensaje de compromiso »con la seguridad común«. »La experiencia de Dinamarca en defensa es muy valorada. Estoy convencido de que tanto Dinamarca como la UE se beneficiarán de esta decisión", ha agregado en sus redes sociales. Esta es, por tanto, una de las muchas consecuencias de la guerra de Ucrania a nivel político en Europa. Apenas diez días después de la invasión rusa, el Gobierno danés anunció un referéndum para romper cerca de 30 años alejados de las políticas defensivas de la UE.