Manuel Valls será candidato a las elecciones legislativas francesas del mes próximo en una de las circunscripciones para los franceses en el extranjero, con la mayoría del presidente francés, Emmanuel Macron, reelegido en abril. El antiguo primer ministro galo, que ha vuelto a la política francesa después de su intento fallido como candidato a la alcaldía de Barcelona y de abandonar su mandato de concejal en la capital catalana, es uno de los 187 nombres anunciados este jueves en la primera lista provisional del conjunto presidencial, bautizado «Ensemble» (Juntos).

La lista de candidaturas todavía no está completa para los 577 escaños de la Asamblea Nacional que están en juego en los comicios que se celebrarán a doble vuelta el 12 y el 19 de junio. Valls disputará la quinta circunscripción de los franceses en el extranjero que engloba España, Portugal, Andorra y Mónaco, en la que ha sido candidato durante la legislatura que termina ahora Stéphane Vojetta de La República en Marcha (LREM), el partido de Macron rebautizado este jueves como Renacimiento. El anuncio de que la mayoría macronista ha elegido al antiguo primer ministro del expresidente socialista François Hollande no sentó nada bien a Vojetta, que en su cuenta de Twitter indicó que no desistirá y que tiene la «firme intención de ser candidato».

Entre los 187 nombres presentados por la confederación Juntos hay varios ministros actuales del Gobierno del jefe del Estado, como los titulares de Trabajo, Elisabeth Borne; Educación, Jean-Michel Blanquer o Interior, Gérald Darmanin, así como el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal. Manuel Valls se presentó en 2017 a las legislativas sin ser investido por La República en Marcha (LREM), pero apoyado implícitamente por el partido de Macron, que no puso a ningún otro candidato para que compitiera con él en su circunscripción. Unos meses antes, había abandonado el Partido Socialista después de ser derrotado en las primarias para designar el pretendiente de la formación para el Elíseo. Sin embargo, después de haber ganado su escaño con muy poco margen, en 2018 dijo que abandonaba la política francesa para consagrarse a la batalla por el Ayuntamiento de Barcelona, en la que al año siguiente cosechó un nuevo fracaso.