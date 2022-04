El mandatario de Francia, Emmanuel Macron, acusó el viernes a su contrincante de extrema derecha, Marine Le Pen, de mentir a los votantes sobre su plataforma de campaña, en su intento de recabar apoyos a dos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Macron, cuya reelección parecía un resultado inevitable hace unas semanas, enfrenta ahora un duro desafío por parte de Le Pen. Su sólida remontada en los sondeos de opinión ha situado su victoria dentro del margen de error en algunas encuestas. «Sus fundamentos no han cambiado: es un programa racista que pretende dividir a la sociedad y es muy brutal», dijo Macron al diario Le Parisien.

«Hubo una estrategia clara (de la campaña de Le Pen) para ocultar lo que es brutal en su programa». Le Pen dijo a la emisora Franceinfo que estaba «escandalizada» por la acusación de racismo de Macron, que ella rechazó, diciendo que su programa tenía como objetivo poner los derechos de los franceses en primer lugar, independientemente de su origen. Ha centrado su campaña en el poder adquisitivo, suavizando con éxito su imagen y aprovechando la principal preocupación de los votantes al prometer una reducción de impuestos.

«Está mintiendo a la gente», dijo Macron, criticando a la campaña de Le Pen por ofrecer promesas vacías que no podría financiar y que harían huir a los inversores, lo que provocaría un desempleo masivo. Aunque Le Pen no ha cambiado el núcleo de la plataforma antiinmigración de su partido, que despojaría a los extranjeros de muchos derechos y prohibiría el hiyab en todos los espacios públicos, no ha centrado su campaña en eso.

Los puntos de vista radicales y abiertos de su rival, Eric Zemmour, la han ayudado a parecer más convencional y muchos votantes de izquierda han dicho a los encuestadores que, a diferencia de 2017, no votarían en la segunda vuelta para mantener a Le Pen fuera del poder. Salvo sorpresas, se espera que Le Pen avance el domingo a una segunda vuelta contra Macron el 24 de abril. El mandatario sigue por delante en los sondeos de opinión, que le siguen viendo como el más probable ganador.

Pero el viernes expresó su arrepentimiento por haber entrado tarde en la carrera presidencial, diciendo que lo había hecho por la guerra en Ucrania. «¿Quién iba a entender hace seis semanas que de repente empezaría a dar mítines políticos, que me centraría en cuestiones internas cuando empezó la guerra en Ucrania?», dijo Macron a la radio RTL. «Así que es un hecho que entré (en la campaña) incluso más tarde de lo que deseaba», dijo Macron, añadiendo que conservaba un «espíritu de conquista y no de derrota».