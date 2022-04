Dos muertos y una decena de heridos en un tiroteo en Tel Aviv

Dos personas resultaron muertas y una decena heridas hoy en un tiroteo en el centro de la ciudad israelí de Tel Aviv. El atacante sigue fugado y las fuerzas de seguridad piden a los ciudadanos que permanezcan encerrados en sus casas mientras prosiguen con las tareas de búsqueda y captura. Dos hombres de unos 30 años fueron declarados muertos tras ser evacuados al hospital, tres heridos están en estado grave y otras cuatro personas padecieron heridas leves, según el servicio de emergencias israelí Maguem David Adom (MDA). Todo ello se produjo después de que un atacante llevara a cabo un grave tiroteo en varios puntos del centro de Tel Aviv, entre ellos un bar, lo que sembró el caos y el pánico en la urbe costera.

Imágenes difundidas por medios y redes sociales mostraron gente corriendo por las calles y la Policía intentando atrapar al agresor. Este el cuarto ataque en Israel en poco más de dos semanas y escala aún más el repunte de tensión generado tras tres ataques cometidos por ciudadanos árabe-israelíes y un palestino que se saldaron con once muertos en pocos días. En relación al tiroteo de hoy, aún no está clara la identidad del atacante ni los motivos de la agresión, y las autoridades por ahora no han afirmado si tiene vínculo con el conflicto palestino-israelí.

Más de mil policías, unidades especiales y soldados del Ejército fueron desplegados sobre terreno para atrapar al agresor, y la Policía apeló a la población a mantener la calma y «evitar la difusión de mensajes e información sin fundamento que puedan generar más pánico». Tras el incidente, las sirenas de las ambulancias y servicios de emergencia marcaron el ambiente en el centro de Tel Aviv, mientras los transeúntes buscaban refugio y los heridos eran evacuados al hospital, donde algunos fueron sometidos a operaciones de urgencia. El tiroteo de hoy se produce tras una reciente escalada de tensión en la región, a raíz de tres ataques en pocos días en Israel -dos de ellos reivindicados por Estado Islámico- que derivaron en uno de los episodios con más víctimas mortales en el país en cuestión de años. Igual que los ataques anteriores, el de hoy también fue celebrado por el movimiento islamista Hamás, gobernante de facto en la Franja de Gaza, aunque no reclamó la autoría del tiroteo, igual que tampoco lo hizo ningún otro grupo armado palestino.

El primer ministro israelí, Naftali Benet, acordó «seguir reforzando y enviando fuerzas a gran escala a Tel Aviv» para «localizar al terrorista», tras una reunión con altos cargos del aparato de seguridad y defensa. El ataque de hoy se produce durante el mes sagrado musulmán de Ramadán, mientras las fuerzas de seguridad israelíes esperan mañana a decenas de miles de fieles palestinos de Cisjordania ocupada para el rezo del viernes en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén.