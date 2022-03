La última hora de la guerra en Ucrania

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha destacado este miércoles que las conversaciones con Ucrania "no son fáciles", si bien ha expresado su esperanza de que pueda lograrse un acuerdo para poner fin a la guerra, desatada el 24 de febrero por la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin. "Me centro en los informes que nos dan nuestros negociadores. Dicen que las negociaciones no son fáciles, por motivos obvios, pero hay alguna esperanza de lograr un compromiso", ha señalado el ministro en una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa RBC TV.