Los bulos sobre el bombardeo ruso a un hospital materno-infantil de Mariúpol

¿Qué hay de cierto sobre el bombardeo ruso a un hospital materno-infantil de la ciudad ucraniana de Mariúpol? ¿Son ciertas algunas teorías que en redes sociales aseguran que se trata de un montaje propagandístico de Ucrania? Este pasado 9 de marzo unas imágenes tomadas en este hospital y en las que se podían ver a varias personas heridas tras un bombardeo ruso, algunas mujeres embarazadas, dieron la vuelta al mundo.

A las pocas horas algunos usuarios de Twitter realizaron diferentes publicaciones donde afirmaban que era un montaje: «la chica de las fotos del bombardeo del hospital en Mariúpol es una modelo. En Instagram hay fotos del 20 de enero. No está ni embarazada», afirma una teoría que incluye imágenes del Instagram de una de las víctimas. Otro usuario añade que la mujer que aparece siendo evacuada en una camilla «se cambió de ropa cuando salió al exterior». Desde el Kremlin también coinciden en que fue una simple puesta en escena por parte de Ucrania.

Rusia dice que el bombardeo de un hospital en Mariúpol fue "una puesta en escena" - AFP — 6w (@6w_es) March 10, 2022

Por lo visto la mujer embarazada víctima en el bombardeo del hospital se cambió de ropa cuando salió al exterior. pic.twitter.com/DtGzRfAmoA — Hemeroteca Film (@HemerotecaFilm) March 10, 2022

1. Sobre el posible cambio de ropa de una de las víctimas: la mujer que aparece en primer plano bajando la escalara y la que aparece la camilla no son la misma persona. Se trata de dos mujeres diferentes. Por consiguiente, es falso que fuera solo una mujer y que se cambiara de ropa al salir.

Es que no es la misma mujer. pic.twitter.com/LAWPbSbfBD — 𝑪𝒂𝒑𝒐𝒓𝒂𝒍 𝒇𝒖𝒓𝒓𝒊𝒆𝒓 (@caporalfurrier) March 10, 2022

De hecho, en otra imagen se puede ver como la mujer que aparece bajando la escalera (la que supuestamente según algunas teorías se cambia de ropa para luego salir en camilla) continúa la evacuación por su propio pie.

Es que no lo es, la chica es esta y sale por su propio pie. Aquí se le ve en una foto de otra agencia. Vaya panda de mermados. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/t6GTBuWT1k — CME_Igd (@CME_Igd) March 10, 2022

Para confirmarte que NO es la misma mujer. Si hubieras buscado un poco más y no buscaras las confirmaciones a tus teorías te habrías dado cuenta enseguida. De nada. pic.twitter.com/6MMm4pnPtG — crhova (@crhova) March 10, 2022

2. «Es una modelo. No está ni embarazada»: la mujer que baja la escalera y sale por su propio pie, a quien acusan de no estar embarazada y hacer un papel, sí que está embarazada. Aunque ella no ha compartido imágenes del embarazo en su Instagram, sí que lo ha hecho su marido (se pueden ver en las imágenes etiquetadas) en una publicación compartida el 24 de enero.

En conclusión, las dos teorías que recorren las redes sociales poniendo en duda que estuvieran embarazadas o afirmando que hicieran un papel son falsas.