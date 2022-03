Millonaria donación de Leonardo DiCaprio al ejército de Ucrania

Leonardo DiCaprio ha donado 10 millones de dólares a las fuerzas armadas de Ucrania. El ganador del Oscar por 'El renacido' ha querido así solidarizarse con el país presidido por Volodímir Zelenski. Un gesto que tiene un gran significado personal, puesto que la abuela materna del actor era de origen ucraniano. Otras estrellas como Mila Kunis o David y Victoria Beckham también han querido ayudar económicamente. Más allá de ser un gesto de solidaridad, muy propio del intérprete, quien también ha donado importantes sumas de dinero para luchar contra el cambio climático o durante en los primeros momentos de la pandemia del COVID-19, para DiCaprio ha sido un gesto personal. Su abuela materna, Helene Indenbirken, nació en Odesa y emigró a Alemania en 1917, durante la Revolución Rusa.

El protagonista de 'Érase una vez en... Hollywood' y 'No mires arriba' tenía un vínculo muy cercano con su abuela, quien siempre le apoyó en su carrera profesional. Es más, solía acompañar a su nieto a las premieres de varios de sus proyectos. Indenbirken, cuyo nombre de nacimiento fue el de Elena Estepánova, falleció en 2008, a la edad de 93 años. Según 'Polish News', la donación de DiCaprio fue anunciada por el Fondo Internacional de Visegrado. Por su parte, Mila Kunis y Ashton Kutcher han donado tres millones de dólares para dar ayuda humanitaria a los refugiados.

Para Kunis también es una cuestión personal, la actriz de 'Cisne negro' es de origen ucraniano, ya que nació en Chernivtsí. La actriz no ha dudado en mostrar su apoyo en redes sociales a su país de origen y sus conciudadanos. «Lo que está sucediendo en Ucrania es devastador. No hay lugar en este mundo para este tipo de ataques injustos contra la humanidad», denunció. «Siempre me he considerado estadounidense, una estadounidense orgullosa de serlo. Estoy muy agradecida por todo lo que este país ha hecho por mí y mi familia. Pero hoy, más que nunca, estoy muy orgullosa de ser ucraniana», exclamó. David y Victoria Beckham, además de donar un millón de dólares, han impulsado una campaña para crear un fondo de ayuda económica para las víctimas de la guerra. Una iniciativa que ha partido del propio exjugador de fútbol, que es embajador de buena voluntad de UNICEF.