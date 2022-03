Rusia no se presenta al juicio contra Ucrania en el alto tribunal de la ONU

Rusia no se presentó este lunes al juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el que Ucrania ha demandado a Moscú por violar presuntamente la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la invasión iniciada el pasado 24 de febrero. «El tribunal lamenta la no comparecencia de la Federación Rusa en este juicio oral», dijo la jueza presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, al inicio del juicio. El representante de Ucrania, Anton Korynevych, también lamentó la no presencia de la delegación de Moscú en el Palacio de la Paz, la sede del tribunal en La Haya.

«El hecho de que los asientos de Rusia estén vacíos habla por sí mismo. No están aquí en este tribunal de justicia, están en un campo de batalla librando una agresiva guerra», añadió Korynevych. Ucrania asegura que Rusia está malinterpretando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú ha justificado la invasión en base a un presunto genocidio de la población rusoparlante en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. «Es una mentira horrible», explicó el representante de Kiev, pues «no es Ucrania quien comete genocidio, sino Rusia y su liderazgo político y personal militar los que cometen crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra», dijo Korynevych. El representante de Kiev recordó el más de millón y medio de refugiados que han abandonado el país desde el pasado 24 de febrero y las miles de personas que se esconcen en los refugios de la capital. «Hay bebés que están naciendo en el metro y en túneles mientras los hospitales están siendo bombardeados. Todo esto es una realidad terrible a la que el pueblo de Ucrania se enfrenta ahora mismo», añadió Korynevych. Kiev ha reclamado al tribunal que le exija a Moscú «que no tome medidas que puedan agravar o extender la disputa» y que Rusia proporcione a la corte informes periódicos sobre las eventuales medidas cautelares impuestas por los jueces.