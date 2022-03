El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó la noche del lunes que Ucrania ha recibido «algunas señales» de Rusia durante la negociación entre representantes de ambos países el lunes, pero aún no es el resultado que le gustaría tener. «Hasta el momento, no tenemos el resultado que nos gustaría tener. Rusia ha expresado sus puntos, nosotros los nuestros para poner fin a la guerra. Recibimos algunas señales. Cuando la delegación regrese a Kiev, analizaremos lo que hemos escuchado y luego decidiremos cómo pasar a la segunda ronda», dijo Zelenski, al comentar el resultado del encuentro en la frontera ucraniano-bielorrusa.

Zelenski denunció que mientras las negociaciones continuaban no cesaban las hostilidades en Ucrania. «Creo que Rusia quiere presionar con ese método poco astuto, pero que no pierda el tiempo, esa táctica no funciona con nosotros», dijo. La víspera, en el quinto día de la ofensiva militar rusa contra Ucrania, la primera reunión de negociadores de ambos países celebrada en la frontera bielorruso-ucraniana dejó entrever un leve rayo de esperanza, pues ambas partes aseguraron haber encontrado puntos de acuerdo que les permitirán volver a sentarse en unos días.

El asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Majaíl Podolyak, señaló que en esta primera ronda de conversaciones para discutir asuntos relacionados con un alto el fuego en Ucrania y el cese de hostilidades «las partes han esbozado unos temas prioritarios sobre los que se vislumbran ciertos avances». «Encontramos algunos puntos en los que podemos pronosticar posiciones comunes y lo más importante es que acordamos continuar con el proceso de negociación», dijo a su vez el jefe de la delegación rusa, el asesor presidencial Vladímir Medinski.

Agregó que «la próxima reunión se llevará a cabo en unos días en la frontera polaco-bielorrusa» sin dar una fecha concreta ya que las delegaciones, que negociaron hoy durante más de cinco horas, se tuvieron que retirar para consultas a sus respectivos países para definir los futuros pasos.