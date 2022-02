Alemania recomienda una segunda dosis de refuerzo a personas vulnerables

La Comisión Permanente de Vacunación (Stiko) de Alemania recomendó hoy la segunda dosis de refuerzo para grupos particularmente vulnerables y personas expuestas, así como la vacuna Nuvaxovid, de la farmacéutica Novavax, para la inmunización básica de mayores de 18. Así, la Stiko recomienda la segunda dosis de refuerzo a mayores de setenta años, residentes en centros asistenciales, personas inmunodeprimidas a partir de los cinco años, así como personal en instituciones médicas y residencias, sobre todo si están en contacto directo con pacientes. En el caso de los grupos vulnerables, la segunda dosis debería administrarse como más pronto tres meses después del primer refuerzo con una vacuna basada en la tecnología mRNA; en el caso del personal en instituciones médicas y residencias, no antes de pasados seis meses de la anterior.

La Stiko señala que «los datos actuales muestran que la protección contra un contagio con la variante ómicron que circula actualmente se reduce pocos meses después de la primera dosis de refuerzo». Con la segunda dosis de refresco se busca mejorar esta protección y evitar una evolución grave de la enfermedad en personas particularmente vulnerables, así como aumentar la protección individual en el caso del personal expuesto. La comisión de vacunación agrega que los datos sobre la eficacia y seguridad de la segunda dosis son todavía limitados, pero es de suponer que será igual de tolerable que el primer refuerzo.

A aquellas personas que se hayan contagiado tras haber recibido la primera dosis de refuerzo no será necesario administrarles una segunda, precisa el comunicado. Respecto a la vacuna Nuvaxovid, desarrollada por la farmacéutica estadounidense Novavax y autorizada en la Unión Europea desde el pasado 20 de diciembre, la Stiko recomienda su administración en mayores de 18 años para la inmunización básica. La comisión de vacunación agrega que actualmente no se puede confirmar la eficacia clínica de este preparado contra la variante ómicron y que en general los datos disponibles sobre esta nueva vacuna todavía son limitados. Las dos dosis deberán administrarse en un intervalo de al menos tres semanas y de momento no se recomienda en embarazadas ni mujeres en periodo de lactancia.