Los partidos de Italia piden a Mattarella que siga siendo presidente ante el caos

Los partidos gobernantes de Italia pidieron el sábado a Sergio Mattarella que continuara como presidente para un segundo mandato después de no poder encontrar un candidato de compromiso, en una semana de votaciones a menudo tensas en el Parlamento. Mattarella, de 80 años, siempre descartó permanecer en el cargo y no hizo comentarios de inmediato, pero con la estabilidad política del país en riesgo, parecía muy poco probable que pudiera resistir la presión. «Los italianos no merecen más días de confusión», dijo Matteo Salvini, líder del partido derechista Liga, al pedirle a Mattarella que «haga un sacrificio» por el bien del país.

El primer ministro Mario Draghi, que no pudo encontrar ningún respaldo para sus propias ambiciones para el puesto, llamó a Mattarella el sábado y también lo instó a quedarse, dijo una fuente política. Es la segunda vez consecutiva que se le pide a un presidente que renueve su mandato de siete años. En 2013, los líderes políticos se dirigieron al entonces jefe de Estado, Giorgio Napolitano, después de que tampoco lograron encontrar un candidato de consenso. Napolitano aceptó a regañadientes, pero se hizo a un lado dos años después de que se instalara un nuevo gobierno, lo que abrió el camino para Mattarella. Si, como se espera, Mattarella acepta un segundo mandato, es casi seguro que él también renunciaría una vez que la situación política lo permita, según han especulado los comentaristas. Los esfuerzos infructuosos para reemplazarlo han dejado profundas cicatrices en los partidos y sus líderes, con la alianza de centro-derecha en particular desorden después de perder cualquier apariencia de unidad en las últimas 24 horas. Si bien tanto la Liga de Salvini como Forza Italia abrazaron la perspectiva de mantener el statu quo, su aliado, los Hermanos de Italia, que no se ha unido a ellos en la coalición gobernante, denunciaron las maniobras tras bambalinas. «Una vez más, el parlamento ha demostrado que no es apto para los italianos», dijo la líder de los Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, acusando a sus aliados de «regatear» la presidencia para asegurarse de que el gobierno permanezca en el cargo hasta que finalice la legislatura en 2023.