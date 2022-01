Europa llama a la calma: con esta crisis «la austeridad no volverá»

El Comisario Europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha descartado este martes que la fórmula de la austeridad vaya a aplicarse a la reforma del Pacto de Estabilidad y de las pensiones tras ser cuestionado sobre esta reforma vinculada a los Planes de Recuperación de diferentes varios Estados miembro en la sesión del Parlamento Europeo y en referencia a las recomendaciones formuladas en el pasado por la Comisión Europea, como alargar la edad de jubilación o limitar las prejubilaciones. «La austeridad no volverá. No es la política que estamos proponiendo. Pero el hecho de que no volvamos a las elecciones que hicimos en crisis anteriores no significa que no nos tomemos seriamente, en algunas situaciones, el problema de la sostenibilidad del sistema de pensiones», ha replicado Gentiloni a las preguntas de los Eurodiputados. En un paso más, el comisario de Economía ha descartado que la frugalidad vaya a convertirse en el eje de las recomendaciones a los Estados miembro y ha incidido en que se considerarán «diferentes recomendaciones para los diferentes países y no en un marco en el que volvamos a la austeridad».

@PaoloGentiloni: «Questa è l’Europa in cui ogni cittadino è libero ma non è solo di fronte alla malattia e queste due cose hanno reso di nuovo l’Europa un possibile modello a livello globale» @EU_Commission @europainitalia pic.twitter.com/EtBEHbtLgc — Università Cattolica (@Unicatt) January 24, 2022 El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Vladis Dombrovskis ha subrayado en su intervención su perspectiva sobre el sistema de pensiones: «debemos adaptar nuestro sistema de pensiones a las nuevas circunstancias, incluyendo el envejecimiento poblacional». «Tenemos que asegurar la idoneidad, la accesibilidad y la sostenibilidad financiera de las pensiones. Son los mayores retos en toda la UE, aunque no es igual en todos los Estados miembro ya que es algo que nos preocupará en los próximos años», ha añadido el vicepresidente económico, que ha recordado que los planes de Recuperación y Resiliencia de muchos países están vinculados a la reforma de las pensiones, por lo que la UE monitoriza su implementación. Además, el comisario de Economía se ha declarado sobre la reforma del Pacto de Estabilidad que la propuesta de la Comisión estará lista hacia el final de primavera o principios de verano. «Las bases del acuerdo de la reforma establecerán un vínculo entre la necesidad de simplificar las reglas y la necesidad de tener una mayor responsabilidad, que nos dé estabilidad y no socave el crecimiento», ha detallado Gentiloni. Una reforma que, tal y como ha señalado Dombrovski, «se asegurará de que los países reducen su deuda, con un espacio realista para la inversión vinculada a la transición verde y digital». Gentiloni ha reconocido en su intervención que la recuperación económica se ha ralentizado por la irrupción de la variante Omicron y las medidas que se han puesto en marcha para contener su avance. «La reintroducción de restricciones para contener el avance de Omicron, con la disminución de la actividad economía ha repercutido en la economía», ha apuntado el comisario de Economía. Una perspectiva que ha compartido Dombrovskis:«es improbable que el impacto de la variante Omicron deje intacto el PIB en un futuro inmediato», ha agregado el vicepresidente económico de la Comisión Europea.