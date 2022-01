La entrega de Valtònyc a España se decidirá esta semana

El Tribunal de Casación de Bélgica decidirá el próximo 18 de enero sobre la eventual entrega a España del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, condenado por la justicia de ese país por amenazas, injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo. En una vista en el Palacio de Justicia de Bruselas a la que asistió el cantante, el Tribunal de Casación belga, última instancia ante la que cabía recurso, fijó el 18 de enero para pronunciarse sobre la sentencia contra su entrega a España dictada el pasado 28 de diciembre por el Tribunal de Apelación de Gante. «Está bien porque significa que no es un caso simple, que lo pensarán bien y que reflexionarán», declaró Valtònyc tras la vista.



El Tribunal de Apelación de la región belga de Flandes (norte) descartó hace dos semanas el delito de amenazas por el que Valtónyc fue sentenciado en España en 2018 a raíz de unas canciones escritas en 2012, al considerar que en Bélgica la libertad de expresión ampara los hechos que se le reprochan. La Fiscalía recurrió entonces al Tribunal de Casación, que efectúa un análisis técnico de la sentencia. Este podría bien confirmar el dictamen, con lo que Valtònyc no sería entregado a España en una decisión inapelable, o reclamar al Tribunal de Apelación de Gante que repita el juicio. Pero en ningún caso el Tribunal de Casación ordenará la entrega a España de Valtonyc.



«Tenemos mucha confianza en que van a rechazar el recurso de la Fiscalía», dijo a la prensa Simon Bekaert, uno de los letrados de Valtònyc, quien consideró el Ministerio Público intenta «reescribir la sentencia española», algo para lo que las autoridades belgas no son competentes. En concreto, dijo el abogado, la Fiscalía pide cambiar el delito de «enaltecimiento del terrorismo», que no contempla la legislación belga, por «incitación al terrorismo», y el de insultos a la Corona por «insultos comunes».

Un largo proceso El caso lleva un largo recorrido judicial en Bélgica, donde el proceso de análisis de la euroorden se ha retrasado por el parón de la pandemia y porque los jueces preguntaron al Tribunal Constitucional belga sobre el delito de injurias al rey. También porque se elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si debía de tenerse en cuenta el código penal español de 2012, vigente cuando escribió sus letras, o de 2015, de aplicación en la actualidad. Desde entonces, asistido por el mismo equipo de abogados contratado por Carles Puigdemont y sus exconsejeros independentistas huidos a Bélgica un año antes, en 2017, el músico ha estado siempre en la órbita del expresidente de la Generalitat. Eventual regreso a España Si el Tribunal de Casación confirma la sentencia y las autoridades belgas no entregan a Valtònyc, no implicaría que el cantante, que actualmente tiene 28 años, pueda regresar automáticamente a España. El rapero, además de las citadas sentencias, tiene también abiertas diligencias por parte de la Fiscalía de Sevilla por un delito de odio al gritar al público de un concierto en Marinaleda en 2018 «poner una puta bomba al fiscal» y «pegadle un tiro a un guardia civil».